Mariano Rajoy: "Nunca he recibido ni he repartido dinero negro"

"Quiero disipar sombras. Es exigible que los españoles crean en la honorabilidad de los políticos", son las palabras del presidente del Gobierno, que ha prometido transparencia y colaboración para aclarar cualquier duda. En una declaración sin precedentes, ha anunciado la publicación de su renta y su patrimonio en la web de Moncloa la próxima semana, y ha reconocido que que no vino a la política por dinero, porque si fuera por eso, se habría quedado como registrador de la propiedad, donde tenía mejor sueldo.

"Nunca he recibido dinero negro. Ni en este partido ni en ninguna parte. No tengo nada que ocultar. No temo a la verdad", ha afirmado Rajoy. El PP ni tiene ni ha tenido cuentas en un país extranjero, y nunca ha dado órdenes de abrir cuentas en un país extranjero. No tenemos, por tanto, nada que ver, y no tengo la menor duda de que esto se confirmará por la administración de Justicia, como tampoco tengo duda alguna de que los tribunales y la Agencia Tributaria harán que se cumpla la ley". En esto ha sido claro el presidente: "No temo a la verdad. Vosotros sabéis que no he venido a la política ni a ganar dinero ni a engañar a Hacienda".

Rajoy cree que las filtraciones son un ataque al PP, pero no identifica de quién. Dice que causan daño a la imagen de España, y ha sido muy duro con el líder de la oposición: "Tengo que lamentar muy sinceramente en este sentido el comportamiento del jefe de la oposición, que ha prestado el crédito que no merecen las insinuaciones más dañinas sin calibrar en modo alguno el efecto que tales insinuaciones pueden tener para nuestro país".

Todo esto en una comparecencia en la que ha descalificado los papeles que están saliendo en los periódicos apuntando al PP con términos despectivos como "papeles apócrifos" o "sombra de la sombra de indicios manipulados".

En una intervención sin preguntas y sin acceso a los medios de comunicación, Rajoy ha señalado que "no vamos a quedarnos de brazos cruzados ante ataques que no sólo pretenden desacreditar a nuestro partido y al Gobierno de España, sino crear una situación de zozobra e inestabilidad en un momento particularmente delicado desde el punto de vista económico y social". Y ha sido rotundo: "Si alguien piensa que a este partido se le puede amedrentar con técnicas de agitación, también se equivoca. Y, desde luego, quiero dejar muy claro que este partido se va a defender".