Rajoy se acuerda de Podemos en Grecia: "Prometer lo que no se puede cumplir no tiene sentido"

Lo primero que hizo Rajoy al bajar del coche en Grecia fue abrazar a Samaras, que se encuentra inmerso en plena campaña electoral. "Es un verdadero amigo, un socio de fiar y un verdadero líder", declaró el presidente español en referencia al primer ministro griego. Antonis Samaras no quiso ser menos y dio la bienvenida a Rajoy asegurando que "es un amigo personal y sincero".



Hechas las presentaciones, "los amigos" levantaron un frente contra su enemigo común, Podemos y Syriza. No han querido nombrarlos, pero en griego y en español insistieron en que las ideas de estos dos partidos no traen nada bueno. "España nos prestó 26.000 millones de euros en un momento difícil y ahora no podemos cambiar el acuerdo", aseguró samaras. Por su parte, el presidente español cree que "no se puede decir que se hará algo que es imposible, porque eso genera frustración y problemas".



La formación de Pablo Iglesias responde recordando que Rajoy "llegó a la Moncloa prometiendo 3,5 millones de empleos y hoy hay medio millón menos". El Podemos Griego tampoco se queda callado, y el líder de Syriza llama a la calma porque no quiere confrontación, sino acabar con la sangría a los griegos. "Los contribuyentes alemanes no deben tener miedo a un gobierno de Syriza", declaró Tsipras, que cada vez tiene más apoyos.



Las encuestras griegas dan a Syriza como ganador de las elecciones, y en España hasta los sondeos del PP recogen el subidón de Podemos.