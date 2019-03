Rajoy, abierto a consensuar una postura común ante la cumbre europea

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha mostrado abierto a "llegar a un entendimiento en los próximo días" después de que el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, le haya pedido un pleno extraordinario previo a la cumbre europea de finales de junio para consensuar una postura común.

Durante su intervención en el pleno del Congreso, Rajoy ha considerado que es posible el acuerdo en torno a cuestiones como la flexibilización del déficit, la lucha contra el desempleo juvenil y el papel que deben jugar el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Central Europeo en la salida de la crisis.

El presidente del Gobierno ha defendido que salir de la crisis y crear empleo "exige legislar y hacer reformas", y que esto es "mejor con acuerdos". No obstante, ha insistido en que "una cosa son los acuerdos y otra la inacción o hacer cosas en las cuales uno no cree". "Eso es lo único que no se puede hacer y nosotros tenemos que ejercer la responsabilidad de gobernar", ha afirmado.

Rajoy ha negado que su Gobierno se empeñe en reformar leyes sin consenso, de lo cual le ha acusado el portavoz del PNV, Aitor Esteban. A este respecto, el presidente ha asegurado que va a hacer todo lo que esté en sus manos para "mejorar los canales de comunicación" y un "esfuerzo mayor para alcanzar entendimientos".