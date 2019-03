Rajoy: “No habrá independencia ni consulta en Cataluña"

Mariano Rajoy, ha asegurado que tiene un plan para frenar la independencia de Cataluña, “en Cataluña llevo mucho tiempo trabajando”, y ha afirmado que el Gobierno está preparado para hacer frente a cualquier escenario que se pueda producir. Sin embargo, ante la insistencia de la directora de informativos de Antena 3, Gloria Lomana, para que precisara en qué medidas tomara el Ejecutivo respecto a Cataluña, por ejemplo la suspensión de la autonomía, Rajoy ha optado por su habitual falta de concreción.

"No es lo más razonable que el presidente del Gobierno adelante acontecimientos. Ha de tomar decisiones cuando se produzca el acontecimiento de que se trate, porque si le dijera ahora lo que iba a hacer, estaría varios meses sin poder rectificar esa decisión", ha asegurado.

A su juicio, la posición que ha expresado ante este asunto está clara: "Que no habrá independencia ni habrá consulta para poner en tela de juicio la soberanía del pueblo español mientras yo sea presidente del Gobierno".



Ante la posibilidad de que esté dispuesto al diálogo con el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha explicado que él habla con todo el mundo y que siempre que le ha pedido una reunión, ha atendido su llamada y se han visto. Ha aclarado que él no va a llamar a Mas, pero que si el presidente de la Generalitat se pone en contacto con él (algo que ha asegurado que aún no ha ocurrido), atenderá su llamada.

"Lo que no puedo hacer es discutir sobre algo que compete al conjunto del pueblo español, que es la soberanía nacional", ha reiterado. Rajoy ha añadido que Mas ha tomado decisiones porque así le ha parecido oportuno, pero ha insistido en que sobre soberanía nacional, ni él, ni el presidente de la Generalitat, ni ningún partido pueden tomar decisiones porque es una cuestión que incumbe al conjunto del pueblo español.



Ha asumido que ante este asunto pueda haber sentimientos diferentes, pero ha rechazado que vaya a alimentar la división y la fractura que suponen las posiciones independentistas catalanas y ha dicho que aún hay muchas cosas que les quedan por hacer a todos los españoles juntos. "Yo no estaré en la división. Yo lo que haré será sumar", ha añadido.