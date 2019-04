Rafael Hernando saca su lado monologista en plena polémica por el máster de Cifuentes: "Ahora todos en el PSOE gritan eso de ¡viva Franco!"

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha criticado que haya quienes quieran "cargarse" a la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, y lograr gobiernos en los despachos. "Eso no lo queremos más", ha afirmado el portavoz popular, quien ha vuelto a defender a Cifuentes y a recalcar que las explicaciones sobre la supuesta falsificación de las notas de su máster corresponden a la Universidad Rey Juan Carlos.

Hernando ha hablado de la "desvergüenza" que hay, en su opinión, en torno al máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid y ha criticado que nadie exija lo mismo a su homóloga andaluza, Susana Díaz, a quien "le dio el máster una empresa a la que le dio un ERE".

Pero ha recalcado que lo que "riza el rizo" es que quien presenta la moción de censura contra Cifuentes sean "unos tíos con unos antecedentes como los que tienen".

Se ha referido así al número dos de Cs en la Asamblea de Madrid, César Zafra, que puso en su currículum que era abogado sin serlo, y al secretario regional socialista, José Manuel Franco, a quien sin ser "ni matemático ni nada" le "hicieron profesor honorífico siendo rector Ángel Gabilondo".

"Ahora todos gritan en el PSOE: ¡viva Franco!", ha ironizado y ha añadido: "¡y parece que de segundo apellido es Pardo!".

También ha hablado de que al candidato de Podemos a la Alcaldía, Íñigo Errejón, le dieron una beca "para que no fuera a clase", y de que el diputado de Cs y presidente de la comisión sobre regeneración democrática del Congreso, Toni Cantó, dijo que era pedagogo y, sin embargo, no tiene la licenciatura. "¿Por qué no le exigen a unos lo que le exigen a otros?", se ha preguntado Hernando, para quien "hay algunos que tienen un morro que se lo pisan".