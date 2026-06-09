"Quizá nos pasamos": la izquierda hace autocrítica tras la ovación al papa mientras el Gobierno considera al Vaticano "un aliado"

Entre líneas León XIV abogó por dar una "respuesta coordinada al drama migratorio", pero también cargó contra el aborto y la eutanasia.

Tras la ovación al papa León XIV en el Congreso, sectores de la izquierda han endurecido su postura respecto a su discurso. Aunque el papa abogó por la acogida de migrantes, también se opuso al aborto y la eutanasia, lo que generó críticas. Gerardo Pisarello, de los Comuns, opinó que no todo merecía los siete minutos de aplausos, mientras que Alberto Ibáñez de Compromís admitió que quizás se excedieron. Ambos reconocen que la ovación se convirtió en una competición. El Gobierno, por su parte, utiliza los aplausos para presionar al PP y resalta su sintonía con el mensaje papal sobre inmigración.

Apenas 24 horas después de la ovación al papa en el Congreso de los Diputados, y de los siete minutos de aplausos que le dedicaron, algunos sectores de la izquierda empiezan a endurecer sus palabras sobre el discurso de León XIV, en el que, si bien abogó por la acogida y la integración de los migrantes, también mostró su oposición al aborto o la eutanasia.

"Hubo cosas que merecían un aplauso y así se hizo, y hubo otras que no merecían esos siete minutos, ni mucho menos", ha opinado Gerardo Pisarello, secretario primero de la Mesa del Congreso y portavoz de los Comuns. Por su parte, Alberto Ibáñez, portavoz de Compromís en el Congreso, ha reconocido que "quizás nos pasamos aplaudiendo siete minutos".

Reconocen que fueron demasiado lejos, ya que, en palabras de Pisarello, "el papa optó por una salida conservadora y excluyente". Aunque Ibáñez se justifica, argumentando que "si nos ponemos de acuerdo, mal, y si montamos el show, también", parece que ahora la ovación era "una competición".

"Es cierto que había una competición para ver quién aplaudía las partes del discurso que más le habían gustado", ha expuesto el portavoz de Compromís.

Mientras, el Gobierno utiliza esos aplausos para enfrentar al PP. "Me gustaría que esos aplausos se trasladaran a lo que tiene que salir del Congreso, que son los votos favorables a políticas tan importantes que llevamos a cabo en esta legislatura", ha esgrimido Elma Saiz.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se ha llevado a su terreno el discurso del papa y ha destacado su sintonía con el mensaje sobre inmigración y polarización. "Vemos en el Vaticano un aliado a nuestra visión humanista del mundo", ha destacado.

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