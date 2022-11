Este viernes se cumple el quinto día de huelga de Atención Primaria en la Comunidad de Madrid. Desde Amyts aseguran que aún no han recibido información alguna sobre una posible convocatoria de una reunión negociadora. Además, anuncian una concentración para el próximo domingo.

La secretaria general de AMYTS, Ángela Hernández, ha criticado que la Consejería de Sanidad "sigue haciendo trampas con los mínimos, que están superando en algunos casos el 50% en los centros cabecera que tienen consultorios", y afirma que los seguimientos de la huelga son "históricos" con respecto a convocatorias previas.

"La Consejería sigue haciendo trampas con los mínimos, que están superando en algunos casos el 50% en los centros cabecera que tienen consultorios", ha afirmado Hernández, quien ha recordado que el jueves realizaron "un tour por la precariedad de la Atención Primaria en el que recibimos mucha fuerza e ilusión de los médicos de familia y pediatras". Cabe recordar que el sindicato Amyts recorrió el jueves en un autobús cuatro centros de salud para denunciar su situación precaria como protesta.

"La huelga continúa porque la Consejería ha ofrecido un control de las consultas, de 24 pacientes en el caso de pediatras y 35 en el caso de los médicos de familia, pero no sabe responder qué va a suceder con el paciente 36", ha aclarado la secretaria general de AMYTS, recalcando a su vez que los profesionales "son muy conscientes de la sobrecarga", por lo que "alguien tiene que dar una respuesta de calidad a los pacientes".

Desde AMYTS no creen que la situación se arregle "con turnos contrarios voluntarios, porque -los médicos- están muy cansados y tienen dudas sobre los espacios físicos donde se pueden realizar esos turnos cambiados. Además, hay que recordar que no se cumplen promesas que venían de hace tiempo, y se incumplieron en la huelga de septiembre de 2020". "Si la Consejería no tiene memoria, los profesionales sí la tienen, y para confiar, necesitan que esos acuerdos se materialicen", han advertido.

Ángela Hernández ha informado de que aún no tienen noticias sobre "ninguna convocatoria de reunión negociadora". En este sentido ha anunciado que el próximo domingo celebrarán una concentración en Madrid. Será a las 11:00 horas en la plaza del Museo Reina Sofía, donde "cientos de médicos de Atención Primaria seguirán protestando por una mejora de este nivel asistencial clave", ha insistido.