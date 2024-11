Quién es el coronel de le dio la medalla de la Guardia Civil a Aldama y que podría estar relacionado con la trama Koldo

La pregunta ahora es si el coronel Vázquez está relacionado la trama Koldo. De momento no está imputado pero declarará ante el juez el próximo 2 de diciembre.

Víctor de Aldama recibió un 2022 una medalla de la Orden del Mérito de la Guardia Civil por el reconocimiento "con el corazón", tal y ha revelado 'El Mundo'. Unas palabras que le dedicó el coronel Francisco José Vázquez. "En tu caso, Víctor, no te hacemos entrega de la medalla a título de premio o de recompensa, sino mucho más allá. No es una recompensa en este caso porque tú te sientes casi guardia civil", expresaba el coronel.

La pregunta ahora es si el coronel Vázquez está relacionado la trama Koldo. De momento no está imputado pero declarará ante el juez el próximo 2 de diciembre. Lo que sabíamos es que otro agente implicado, el comandante Rubén Villalba, grabó una serie de conversaciones con un superior, el Agente 1. Ahora sabemos que, según las acusaciones, ese Agente 1 es el propio coronel Vázquez.

"Lo que sí lo hicimos mal, y eso te lo recriminé en su momento, es haber cortado totalmente, de una forma tan drástica", afirmaba el coronel, mientras que Rubén Villalba, comandante de la Guardia Civil respondía lo siguiente: "Yo eso lo reconozco, pero, jefe, la verdad que entré en psicosis, es más, yo entré, es más, sobre todo porque yo me veía con el… con el nacimiento de otro niño y dije: 'Hostia, macho, me voy a la cárcel', no sé…".

Hablan preocupados sobre la posibilidad de que Koldo y Aldama les delaten por haber cortado su relación con ellos. "Pero, claro, joder, el Koldo, cabreado como una mona, el Víctor de Aldama, cabreado como una mona, pensando que encima les hemos hecho una croqueta. Es que el problema es que ellos están pensando o han pensado que todavía les hemos hecho una croqueta. Joder, que hemos estado con ellos y ahora que sabíamos que los iban a detener que nos hemos quitado del medio, que los hemos dejado tirados…", apuntaba Vázquez

Intentan tapar su rastro pero el temor a ser descubiertos es evidente. "Yo no sé si en algún momento, Víctor, va a sacar el aspersor hacia nosotros. No lo sé", aseveraba Villalba. Son audios recogidos por la UCO que evidencian que los tentáculos de la trama también llegaron a la Guardia Civil.