El PP se queda solo con UPyD en la ponencia sobre la ley de transparencia

Los tres miembros del PP y el representante de Unión, Progreso y Democracias (UPyD) en la Ponencia encargada de tramitar la Ley de Transparencia se han quedado solos la primera reunión de este órgano, después de que CiU y PNV decidieran seguir los pasos del PSOE, la Izquierda Plural y Grupo Mixto y abandonaran el encuentro.



Estos tres últimos grupos han defendido la conveniencia de posponer los trabajos hasta que la Diputación Permanente decida este jueves si se cita a comparecer al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para dar explicaciones por el 'caso Bárcenas', porque no ven oportuno discutir sobre transparencia, si el Gobierno no da explicaciones sobre este asunto.



Después de 20 minutos en los que cada grupo ha expuesto su posición al respecto, los representantes de PSOE, Izquierda Plural y Mixto han decidido salir de la sala, una vez constatado que el PP no estaba dispuesto a aplazar la discusión de las casi 500 enmiendas que se han registrado. Todo el intercambio de opiniones se ha producido a puerta cerrada, que el formato de trabajo que siempre se utiliza en las ponencias.



Por su parte, los 'populares' han insistido en la necesidad de empezar a discutir las enmiendas dada la importancia de la Ley de Transparencia, que según el calendario previsto, quedaría aprobada por la Comisión Constitucional el próximo 23 de julio para poder elevarla al Pleno del Congreso en septiembre.



Apenas unos instantes después de la primera 'espantada' han abandonado la ponencia los representantes de CiU y PNV. Según han explicado, no comparten las razones que han llevado a PSOE, Izquierda Plural y Mixto a 'plantar' a sus compañeros, pero las consideran legítimas. Desde su punto de vista, sin estos tres grupos no se dan las condiciones para lograr un "consenso" en torno a una norma tan relevante como la Ley de Transparencia.