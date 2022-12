Una vez se ha consumado el freno del Tribunal Constitucional a la reforma del Ejecutivo para renovarlo tras meses de bloqueo, tras aceptar un recurso de amparo presentado por el Partido Popular, y después de aceptar las medidas cautelarísimas que paralizan la ley, llega el turno del trámite de las medidas cautelares a la citada reforma.

Es decir, primero se solicitarán informes a las partes que considere el pleno del TC que están legitimadas para recurrir. Está por ver si será a los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos, proponentes de la enmienda, o a la mesa de la Comisión de Justicia del Congreso, que dio el visto bueno al trámite.

Una vez resueltas las cautelares, es el momento en el que el Constitucional ya podría entrar en el fondo del asunto. Esto es, la declaración de inconstitucionalidad -o no- de la reforma legislativa que ha suspendido de forma cautelar. Esto se sustanciaría en una sentencia, de la que será ponente el conservador Enrique Arnaldo, y en la que se analizará si la reforma legislativa es inconstitucional por incluir enmiendas que no tienen relación con el objeto de la ley. Contra esta no cabría recurso, aunque en última instancia los grupos del PSOE y Unidas Podemos podrían presentar una demanda de amparo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo.

El veto del Tribunal Constitucional a la tramitación de la ley que pretendía desbloquear su renovación, bloqueada desde hace meses por parte de los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial, ha provocado un choque institucional sin precedentes en la historia de nuestro país, con el órgano de garantías bloqueando por primera vez una enmienda a una proposición de ley que todavía no había entrado en vigor ni había sido debatida en las Cortes.