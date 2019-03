¿En qué gasta Zarzuela los 7,9 millones que recibe al año?

Fue una petición expresa de la Casa del Rey. Publicar cada uno de los gastos de la Corona. Incluído, el dinero que destina en banquetes tan espectaculares como el que se celebradó en honor al expresidente Sarkozy. Además se darán a conocer los gastos en calefacción, jardinería o mantenimiento de automóviles, pero con matices.

Del mantenimiento de la mayoría de jardines y palacios se hace cargo el Patrimonio Nacional. Pero no sabremos lo que hace con el dinero que recibe de los presupuestos generales del Estado. La casa real apuesta por la transparencia, pero para muchos se queda a medias.

Los coches oficiales y conductores corren a cargo del Ministerio del Interior igual que del Servicio de Seguridad. Unas cifras que no se harán públicas por precaución. También se publicarán todos los contratos de Zarzuela, el desglose de los 3.780.000 euros que se van en gastos de personal.

El objetivo de esta nueva ley es pormenorizar los gastos de la Corona. De los 7.9 millones que recibe anualmente, se hará público que 3.218.000 van destinados a pagar gastos informaticos, compra de revistas, periódicos, material de oficina, gastos de teléfono y actos protocolarios. Con este dinero también tienen que pagarse los viajes oficiales, que no de Estado, porque de ésos se hace cargo el Ministerio de Exteriores, como el viaje del Principe al funeral de Chavez.

Y por fin será público cuánto cobra el rey de España, o no, porque de momento se está negociando si su majestad detallará como reparte los casi 700.000 euros del presupuesto destinados a la familia Real. De ser así conoceríamo el sueldo de la Reina, de la princesa de Asturias o de la infanta Elena. Por que la infanta Cristina no recibe nada desde que su marido, Iñaki Urdangarín, fuera imputado en el caso Nóos.

Lo que no sabemos es si también detallarán a que destinan el llamado "Fondo de Contingencia". Un colchón de casi 100.000 euros para gastos imprevistos. Aunque el patrimonio del rey no está incluido en la ley de Transparencia, el monarca también tiene planeado, según El País, explicar su herencia. Seis millones de euros que le dejó su padre Don Juan de Borbón y 730 millones de cuentas de Suiza. Pero para ello tendremos que esperar al menos hasta otoño, cuando está prevista la aprovación de la ley.



No es la única Casa Real que decide poner luz y taquígrafos en sus cuentas. La Corona Británica, que recibe 42 millones de euros al año, detalla hasta las cantidades que destinan a bebidas alcohólicas.