El nuevo reportero de El Intermedio, Isma Juárez, se ha desplazado hasta el acto de proclamación de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de Tabarnia, la región imaginaria que surgió como contraposición satírica a la deriva independentista durante los años del procés. Y en él se ha encontrado a Toni Cantó: "He visto que me estaba mirando desde allí", dice al mismo tiempo que se acerca a su mesa. "¿Se puede levantar un poco? Es para tener el tiro guapo de cámara", le pide, y el que fuera de Ciudadanos lo hace sin dudarlo un segundo.

"Has venido aquí por Ayuso", da por hecho el nuevo reportero de El Intermedio, a lo que el también director de la oficina de El Español en la Comunidad de Madrid no duda en responder: "He venido por el president (de Tabarnia), Albert Boadella, que tiene un gran poder de convocatoria y todos la respetamos mucho".

Sin embargo, y no contento con su respuesta, Isma Juárez contraataca de nuevo: "Pero tú tienes que venir a los actos de Ayuso para que te dé cosillas". Puedes ver la reacción de Toni Canto a la afirmación del reportero en el vídeo principal de la noticia.