El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha expresado este miércoles en una reunión con el grupo parlamentario de JxCat qu "hay que renovar liderazgos", aunque no ha aclarado si va a cumplir su promesa de abandonar la política si no era elegido president de la Generalitat.

También ha aprovechado para lanzarle un nuevo aviso a Sánchez: "No tienen mayoría absoluta para gobernar España. Además no es consciente, porque a veces parece que piensa que gobierna con mayoría absoluta, que no le hace falta ni negociar y que incluso tiene la tentación de decir que no le hace falta ni el Parlamento español, que puede gobernar sin eso".

En una conferencia en el marco de estas jornadas, Puigdemont ha hecho un llamamiento a "aprovechar" el DPG para "recordar lo que las urnas han decidido", en alusión a un Govern "débil", sin mayoría en el Parlament, y que es fruto de un pacto "que no se creen ni los que lo han firmado", en alusión a ERC y los comunes.

Ante esta tesitura, Puigdemont ha reivindicado a JxCat como la única alternativa al Govern y como el partido "más interclasista y más transversal": "Usemos todo esto para construir la alternativa y sobreponernos a la adversidad", ha subrayado el expresident. Puigdemont ha advertido de que, cuando el Govern del PSC habla de "normalizar" Cataluña, está hablando, realmente, de "desnacionalizar", y ha avisado de que los diputados de Junts estarán "de cara" ante cualquier "deriva sectaria" del ejecutivo catalán.

A juicio del expresident, la influencia de Societat Civil Catalana (SCC) en el Govern de Illa "es notable", a la par que ha reprochado al presidente catalán que ayer no dedicase "ni un minuto" a referirse a los catalanes "que fueron agredidos" durante el referéndum unilateral del 1-O.