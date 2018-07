Puigdemont sigue presionando a ERC para que le invistan a distancia: su partido propone reformar la ley de Presidencia

Junts per Catalunya presiona asegurando que el acuerdo de investidura es inminente. "Querríamos poder explicar públicamente un acuerdo y por dónde va", ha dicho Elsa Artadi, portavoz de Junts per Catalunya.

Pero inmediatamente sale ERC y lo niega. "Pensemos que mañana no será, que igual será un poco más adelante", ha asegurado Sergi Sabrià, portavoz de ERC.

Confusion en la fecha y en la fórmula porque los de Puigdemont insisten en que hay una condición. Artadi ha añadido que "dentro de lo que es siempre una investidura en el pleno del Parlament".

Lo harían añadiendo a la ley de Presidencia que "en caso de ausencia, el candidato podrá dirigirse a la Cámara por escrito o por cualquier otro método previsto en su reglamento".

Un cambio que ERC, en privado, asegura que es entre difícil e imposible y en público se limita a explicar sus prioridades. Sabrià ha destacado que para ellos es clave "permitir legitimar una investidura de Puigdemont y tener un Govern sin el 155".

Una de las soluciones a las que se apuntaba era crear un 'Consell de la República' presidido por Puigdemont. Sabrià afirmó en TV3 que era "una solución que pinta bien".

Pero esto que sí ve ERC ni se lo plantea Junts per Catalunya. "No, nosotros no hemos hablado de eso, no estamos en este escenario", ha respondido Artadi.

Están en el escenario de investir a Puigdemont y, según La Vanguardia, sería el 18 en Bruselas y el 21 o 22 en el Parlament. No obstante, ERC también niega que estén cerradas estas fechas.