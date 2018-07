Puigdemont recula tras decir en privado que el 'procés' ha terminado: "No me echaré para atrás por respeto a los ciudadanos"

AFIRMA QUE EL 'PROCÉS' SIGUE ADELANTE

El expresident ha respondido después de que El programa de Ana Rosa haya sacado a la luz los mensajes en los que hablaba del final del 'procés'. "Soy humano y hay momento en los que también dudo", ha dicho. Además, ha añadido que no retrocederá: "No me encogeré ni me echaré para atrás por respeto y compromiso con los ciudadanos".