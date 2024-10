El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha presentado este sábado su candidatura para liderar JxCat en esta nueva etapa, que cuenta con Jordi Turull en la secretaría general y con Míriam Nogueras, Josep Rius, Antoni Castellà y Mònica Sales en las vicepresidencias.

La candidatura se ha hecho pública la tarde de este sábado pasadas las 17:30 horas y en ella también figura Judith Toronjo como secretaria de organización y Teresa Pallarès como secretaria de finanzas, además de contar con representantes de diferentes sensibilidades del partido y del territorio.

Entre los nuevos nombres que formarán parte de la ejecutiva figuran la diputada en el Parlament Ennatu Domingo, Oriol Izquierdo y Assumpta Cros, cercanos al diputado Agustí Colomines y al colectivo Acció per la República; también se incorpora el diputado en el Congreso Josep Maria Cruset, la diputada en el Parlament Jeannine Abella y el alcalde de Sant Climent de Llobregat (Barcelona), Isidre Sierra.

El presidente de Impulsem Penedès, Jaume Casañas, también se incorpora a la nueva dirección de JxCat, así como la secretaria general de la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC), organización juvenil de JxCat, Ariadna Urroz, y Teresa Vallverdú, vinculada al Consejo de la República.

Xavier Vinyals, expresidente de la Plataforma pro selecciones deportivas catalanas que fue detenido en el marco de la operación Volhov, también formará parte de la nueva ejecutiva de Junts. En la nueva lista de la ejecutiva también estarán presentes los exconsellers Jaume Giró y Victòria Alsina, representantes del ala más pragmática del partido, así como la exconsellera Violant Cervera; y repiten nombres como David Saldoni, Joan Canadell, Aleix Sarri, Salvador Vergés, Gemma Geis y Jordi Fàbrega.

Turull recuerda que "falta una persona"

El encargado de presentar esta lista fue el secretario general de Junts, Jordi Turull, en una rueda de prensa desde el congreso nacional del partido que se celebra este fin de semana en Calella. Durante la foto de familia que se hizo la nueva ejecutiva de Junts previa a la rueda de prensa, entonaron gritos de "presidente", acordándose así de Puigdemont.

Turull comenzó apuntando que no es él quien tendría que estar haciendo esta rueda de prensa y recordó que en la citada foto "falta una persona", el expresidente catalán. Lo comentó porque no quería dar una "sensación de normalidad" cuando "no la hay", ya que todavía no se ha aplicado la ley de amnistía a Puigdemont y aún puede ser detenido si regresa a Cataluña.

"Lo que queremos es que el máximo de los ciudadanos de Cataluña se vean reflejados en las diferentes personas que forman la dirección nacional", destacó. De las 31 personas que propone esta candidatura 16 "no habían sido elegidos" como miembros de la anterior dirección nacional, con lo cual se ha hecho una renovación en "más de un 50% de la dirección".

Entre estas personas, declaró Turull, cuatro de ellas (Anna Navarro, Antoni Castellà, Jaume Casañas y Xavier Vinyals) llevan menos de seis meses como militantes de Junts. La lista de Puigdemont, manifestó, cuenta con perfiles "de todas las sensibilidades y de todos los territorios".