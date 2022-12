Desde Bruselas pero presente en la campaña a través de videoconferencia, Carles Puigdemont ha comparado su situación con la represión franquista: "Lo que no venció el franquismo, de ninguna manera lo vencerá el frente del 155 o el clan del 155. No podrán". Ha defendido el modelo de escuela catalana en un acto de Junts pel Cataluña ha advertido, la escuela "no se toca".

Oriol Junqueras ha estado también muy presente el gran acto de campaña de ERC. Han leído una carta que ha escrito desde la Cárcel de Estremera y además han escuchado su voz por primera vez desde prisión: "Lo más importante es el camino que seguimos con todos nuestros conciudadanos". Tras las últimas encuestas Marta Rovira plantea las elecciones como un duelo entre dos bloques: "El 21D o va de Esquerra o Ciudadanos y eso es así".

El candidato de Junts pel Cataluña ha confesado, en una entrevista a El Diario, que le advirtieron de un baño de sangre durante la declaración del DUI: "Literalmente así sí, ¿había gente que quería que hubiera violencia? Estoy convencido de que si". Lo ratifica Junqueras en la Vanguardia: "El president Puigdemont nos lo había comentado en diversas ocasiones y hubo aviso de Madrid".

¿Volvería a ser vicepresident con Puigdemont como president? "Respetare la voluntad de los catalanes he votado en dos ocasiones la investidura de un candidato de CiU y CDC al revés no ha ocurrido". Dudas que no parece que se despejen hasta después el 21 de diciembre.