Puente niega conocer a Aldama y asegura: "Desde que soy ministro, no se cuela nadie, al menos hasta mi despacho"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha negado conocer al presunto comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama, quien se encuentra en libertad desde que la semana pasada 'disparó' contra varios miembros del Gobierno y del PSOE en su declaración ante el juez.

"Se lo digo de manera rotunda: jamás, no le conozco, no he cruzado palabra, pasillo, no ha pisado el Ministerio siendo yo ministro", ha asegurado Puente en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado tras ser preguntado por si se había reunido o hablado con Aldama alguna vez.

Además, preguntado por un viaje a México, que supuestamente De Aldama habría realizado junto al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha dicho que no puede decir "por qué razón estuvo en ese viaje, si es que estuvo" pero sí puede afirmar que "no consta ningún tipo de gasto a cargo del ministerio en relación con este señor".

Por otra parte, Puente ha negado también tener una relación con Koldo García, aunque ha reconocido que lo ha visto "dos veces en mi vida siendo alcalde en dos visita oficiales de Ábalos". "Una vez fuimos a ver nuevos talleres de Renfe y no recuerdo la otra. No sé si fueron dos o una. No sé si habrá algún acto también de partido pero no me he reunido con él", ha comentado.

Al ministro le han preguntado también por qué no cesó antes al subsecretario de Estado, Jesús Manuel Gómez, cuando aparecieron en prensa sus encuentros con Koldo García en La Chalana, algo que hizo tras la auditoría que encargó en su Ministerio.

Puente ha explicado que preguntó por estos encuentros y le explicaron que de vez en cuando quedaban a tomar una caña con quien había sido su compañero de trabajo, algo que no ira ilícito. Por lo que no vio "suficientes razones en ese momento para proceder a su cese".

Sobre la auditoría que encargó en su Ministerio, para analizar la compra de mascarillas de su antecesor, José Luis Ábalos, ha apuntado que la encargó al salir el caso Koldo a la luz, sin recibir orden de nadie y sin encauzar en ningún sentido la investigación.

