Koldo García, el exasesor de José Luis Ábalos, ha desmentido este viernes el "95%" de las graves acusaciones del comisionista de la trama Víctor de Aldama en su declaración ante la Audiencia Nacional, según ha contado en una entrevista en El Independiente. El considerado cabecilla de la trama bautizada con su nombre también ha negado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidiera conocer a Aldama ni que la fotografía no fuera fortuita.

El exasesor ha sostenido que él pidió una fotografía como cualquier otra persona y que no habló con el jefe del Ejecutivo, según ha explicado este viernes en Al Rojo Vivo la periodista que le entrevistó Irene Dorta. "Él me pidió una foto con el presidente. Había un acto y le hice la foto y ya está. Como he hecho con tantas personas que me han solicitado una foto y les he ayudado y he conseguido una foto", ha relatado Koldo García.

Afirma que "en cualquier acto, en Valencia o cualquier sitio al que iba, gestionaba una foto". Suelen ser, añade, "simpatizantes del partido y mil personas que quieren hacerse fotos con un presidente". "Yo hice la foto. No habló con él. También dice que yo me quedé hablando con el presidente y eso es mentira", ha afirmado, desmintiendo que Sánchez le agradeciera el trabajo que estaba haciendo en México en materia ferroviaria.

En su declaración voluntaria este jueves ante el juez Ismael Moreno, considerado conseguidor de la trama Koldo, 'disparó' contra todos. En ella, había apuntado tanto a Koldo García como al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a los que dijo que pagó miles de euros en comisiones. Pero también acusó al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y otras autoridades de haber recibido dinero en efectivo para favores.

Sobre los supuestos 15.000 que Aldama dice haber entregado en un sobre en un bar en Ferraz a Santos Cerdán, Koldo ha explicado que es fácil ver las cámaras de seguridad y que no se verá ninguna reunión entre el secretario de Organización y el empresario en un local cerca de la sede socialista.

Tal como ha contado la periodista Irene Dorta, el que fue asesor de Ábalos le "molesta mucho" que se le señale por ninguna actividad corrupta o se le llame "corrupto". "Incluso, fue motivo de disputa en la entrevista", ha añadido Dorta, quien dice que le insistió en que él no cobró nada.