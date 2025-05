Renfe asegura que el robo de cable fue "intencionado": "No puede tener otra explicación que no sea causar un daño irreparable"

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha asegurado este lunes que el robo de cable que ha desatado el caos en la alta velocidad generando múltiples retrasos y trastornos a miles de viajeros que regresaban del puente, es "intencionado".

Así lo ha asegurado Fernández en una entrevista en Al Rojo Vivo, donde ha indicado que ese robo "no puede tener otra explicación que no sea causar un daño irreparable a la infraestructura como así sucedió".

¿Fue un sabotaje?

El ministro de Transportes, Óscar Puente, insiste en la teoría de que el robo de cable que ha desatado el caos en la alta velocidad entre Madrid y Andalucía fue un "sabotaje". Tras calificarlo así en sus redes sociales el mismo domingo, este lunes ha insistido en que quienes perpetraron esos robos en varios puntos de Toledo [durante la entrevista ha dicho cuatro, pero luego ha aclarado que fueron cinco] "han ido a tiro hecho". "Si es un robo, estamos hablando de 1.000 euros como mucho lo que les puede haber supuesto a los que lo hicieron, pero los daños son terribles", ha subrayado.

A pesar de que el presidente de Renfe ha asegurado que fue "intencionado", ha descartado decir que sea un "sabotaje" ya que considera que no le corresponde a él decirlo. "Se hará la investigación por parte de Adif y la parte de Guardia Civil", ha dicho.

"Una acción en la que se entra en la vía que no es fácil entrar y se corta un cable de señalización que tiene muy poco peso y muy poco valor pero que es seguro cortar porque no está electrificado, en cinco puntos diferentes distanciado de manera simultánea, no puede tener otra explicación que no sea causar un daño irreparable a la infraestructura como así sucedió y el efecto que tuvo", ha comentado.

"Sin duda, fue intencionado"

Así, ha hecho hincapié en que "ese cable vendido en el mercado negro no llega a costar ni 1.000 euros". "No tiene ningún sentido ese operativo. Además, se realizó en los lugares donde estaban las valijas. Se sabía que las consecuencias eran esas", ha comentado.

Por ello, Fernández ha asegurado que, "sin duda, fue intencionado" y ha añadido que "es muy poco plausible que el motivo fuera vender un poco de chatarrilla de cobre".

Sobre los robos de cable, que cada vez parecen más comunes, el presidente de Renfe ha explicado que no se trata del tipo de cable que se robó esta madrugada. "El cable del que estamos hablando era un cable de señalización de datos, de presencia de los trenes y tiene muy poco valor la poca longitud que se ha cortado", ha señalado. Así, ha comentado que el ataque se ha realizado a una "infraestructura crítica", con lo cual, dice, "es una cosa muy seria".