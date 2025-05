Iryo contradice a Puente y Renfe y niega el 'enganchón' de uno de sus trenes con la catenaria

Iryo niega que uno de sus trenes se enganchara con la catenaria y empeorase así el caos desatado por el robo de cobre en la alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Una incidencia a la que habían apuntado tanto el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, como el ministro de Transportes, Óscar Puente, tras unas incidencias que han afectado a miles de usuarios y cuyas repercusiones siguen afectando a la operativa este lunes.

Según la versión de la compañía ferroviaria privada, el tren estaba detenido y registró una falta de tensión en la línea. En concreto, desde Iryo afirman que el tren se encontraba parado a las 21:30 horas del domingo como consecuencia del robo de cable previo que estaba provocando la ralentización del tráfico ferroviario.

Antes de reanudar la marcha, agregan, se detecta la falta de tensión en la catenaria, lo que hace que deba permanecer detenido. Según esta versión, a las dos horas llegó el tren de rescate, que trasladó a los pasajeros a Málaga. La empresa agrega que la catenaria ha sido reparada este lunes por la mañana.

Qué dice Renfe

Un relato de los hechos que difiere del que han venido trasladando Transportes y Renfe. El presidente de la compañía ferroviaria pública indicaba ya pasadas las 01:00 horas de este lunes que un tren de Iryo había tenido "un enganchón en la catenaria y es necesario su transbordo, remolque y la restitución de la catenaria para poder restablecer la circulación". "Esta es la causa de los trenes que se han quedado sin energía", señalaba en la red social 'X'.

Posteriormente, reiteraba en un segundo mensaje que, tras el robo de cable que ralentizó la circulación en un primer momento, "de manera sobrevenida y muy posterior" y "cuando los trenes ya circulaban, un tren de Iryo había tenido "un 'enganchón' arrastrando la catenaria", que es la línea que da electricidad al tren. "Solventar esto es lo que ha tenido parada la circulación durante un tiempo cuando ya circulaban todos los trenes", explicaba.

Preguntado directamente en Al Rojo Vivo este lunes sobre si hubo o no un enganchón de un tren Iryo con la catenaria, Fernández Heredia ha señalado que no le corresponde a él decirlo, sino al gestor de la infraestructura, que ahora abrirá una investigación, pero ha apostillado que "hay una cosa que es evidente": "Estuviera el tren parado o no, que efectivamente yo creo que estaba parado, el cable se rompe precisamente donde está ese tren, por tanto no hay otro tren que haya podido producir ese corte de la catenaria".

Esto, ha añadido, "implica la pérdida de tracción y de tensión y la paralización de la red y complicó sobremanera el ya complicado operativo que había por un lado para circular sin los sistemas de señalización, lo cual implica que hay mucha menos capacidad en la vía, siempre manteniendo el 100% de la seguridad, pero por otro lado el poder resolver esto teniendo un tren ocupando una vía en la que no hay tracción".

"Esto le podía haber pasado a cualquier otro, yo no estoy señalando a ninguna empresa porque estas cosas suceden, el sistema ferroviario tiene un índice de fallos de este tipo", ha puntualizado el presidente de Renfe, que no obstante ha insistido en que "la acumulación de estas dos incidencias tuvo un efecto multiplicador que han sufrido los viajeros esta noche y que es el que hemos podido comprobar".

El presidente de Renfe, tras el desmentido de Iryo: "No hay otro tren que haya podido producir ese corte de la catenaria"

Qué dice Puente

También el titular de Transportes ha indicado en una entrevista en 'Onda Cero' este lunes por la mañana que al robo de cobre se sumó un segundo incidente "en esa misma zona", cuando "uno de los trenes, un Iryo, se ve que al reanudar la marcha enganchó con catenaria y produjo un problema adicional".

"Se quedó parado y lo tuvimos que trasbordar, tuvimos que sacar otro tren Iryo desde Atocha, apartarlo de la vía y reanudar la marcha", señalaba Puente. "A una incidencia se sumó la otra y hemos tenido esta terrible vuelta del puente", resumía. "Es difícil de entender, espero que a lo largo de la mañana nos expliquen exactamente qué es lo que ha sucedido, pero por desgracia no es tan infrecuente", añadía.

Iryo es la marca de los servicios de alta velocidad ferroviaria en España de la operadora ILSA. ​Este operador ferroviario privado entró en el mercado español en noviembre de 2022 y está participado por Trenitalia, Air Nostrum y Globalvia.