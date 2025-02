¿Puede lograr la Generalitat que Mazón se sacuda la responsabilidad penal por la DANA dando una versión tras otra?

La investigación penal que rodea la gestión de la DANA puede ser la razón detrás del enésimo cambio de versión del PP de Valencia acerca del paradero del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, el 29 de octubre de 2024. Este martes, su Gobierno ha trasladado a la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja que Mazón no estaba en el CECOPI cuando se lanzó la alerta por la DANA, cuando el propio Mazón lleva asegurando durante los últimos cuatro meses que llegó al centro "a partir de las 19:00 horas".

Ahora, el PP asegura que Mazón no estuvo entre las 16:00 y las 20:11 horas, basándose en las grabaciones de las cámaras de seguridad. No obstante, no aclara si llegó a estar, porque el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, ha llegado a decir horas antes que Mazón ni siquiera llegó a conectarse de forma telemática en ningún momento de la tarde con el CECOPI.

Pero ¿a qué responde esta nueva versión del Gobierno de Mazón sobre lo que ocurrió el día de la DANA? ¿Este movimiento de la Generalitat puede hacer que el presidente valenciano se sacuda la responsabilidad penal? Lo cierto es que depende de lo que determine la investigación como causa de que ese mensaje se mandara tan tarde, cuando muchos municipios de la Comunidad Valenciana estaban inundados y había muchas personas fallecidas.

Si la causa de ese retraso fuese que Mazón estaba ilocalizable y que era él quien tenía que dar el visto bueno para mandar esa alerta, la responsabilidad sería suya. No obstante, si la investigación judicial determinase que era la delegada de Gobierno, Salomé Pradas, podía mandar el mensaje por su cuenta sin tener que esperar al visto bueno de Mazón, la situación podría cambiar.

La jueza lo tiene claro: la responsabilidad era autonómica

Eso sí, la jueza Nuria Ruiz Tobarra no tiene ningún tipo de duda en asegurar que la responsabilidad era autonómica. Según argumentó al inadmitir una querella contra la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, no hay "asidero legal" a la hora de "asociar a la delegada del Gobierno la responsabilidad en los fallecimientos y lesiones imprudentes del día 29 de octubre, cuando la competencia en materia de protección civil es autonómica y la inactividad se produjo en dicho ámbito".

La jueza añadió que no era necesaria la declaración de emergencia nacional por parte del Gobierno central y que se podía alertar a la población "perfectamente desde el ámbito autonómico que estaba asumiendo las competencias en materia de emergencias".

Antes de la respuesta del PP al requerimiento de la jueza, el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, confirmó esta información al resto de portavoces de la corporación provincial. Es más, ha llegado a decir que Mazón no se llegó a conectar de forma telemática al centro en ningún momento de la tarde, según ha confirmado el propio Mompó en la primera sesión de la comisión de investigación de la DANA, celebrada este martes.

"No voy a desmentir a los portavoces, que han dicho lo que yo he dicho en la comisión. No se retrasó el mensaje porque se estuviese esperando a nadie. Si Mazón estaba hablando por teléfono, evidentemente no estaba allí. Yo tengo mi idea sobre cuándo llegó. Hay una investigación judicial en marcha y si me llaman a declarar lo diré. Por prudencia no puedo hacerlo ahora mismo", ha asegurado Mompó, que ha agregado: "Mazón no era miembro del CECOPI, sí lo es Pilar Bernabé (delegada del Gobierno). Hemos de mirar adelante y no tratar de sacar rédito político o pescar en esta situación. Yo no voy a participar en esa guerra, me da tristeza".