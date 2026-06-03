¿Puede citar el juez del caso Leire a Pedro Sánchez como testigo? Alfonso Pérez Medina asegura que "es bastante probable"

Tras las alusiones al presidente del Gobierno en el sumario del caso Leire, Alfonso Pérez Medina cree que el juez podría llamarle como testigo, ya que "se siguen multiplicando los indicios, siempre, es verdad, en boca de Leire Díez".

Más Vale Tarde analiza el sumario del caso Leire en el que la Guardia Civil asegura que Leire Díez y Santos Cerdán dirigían una trama para salvaguardar los intereses de Pedro Sánchez.

Ante las alusiones al presidente del Gobierno que aparecen a lo largo de todo el sumario, Cristina Pardo plantea al responsable de Tribunales de laSexta si sería posible que el juez que instruye el caso pudiera llamar a Sánchez como testigo.

Alfonso considera que "es bastante probable, porque se siguen multiplicando esos indicios, siempre, es verdad, en boca de Leire Díez".

Sin embargo, señala que "el problema para Moncloa es que esas palabras de Leire Díez se ven totalmente refrendadas en los hechos", como que Díez consiguiera acceder a la Fiscalía General del Estado, donde tuvo hasta dos reuniones, o a la Guardia Civil para "boicotear la labor del teniente coronel Antonio Balas en casos de corrupción, como el del hermano del presidente del Gobierno".

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