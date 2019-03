La publicación de los SMS de Rajoy y Bárcenas pone contra las cuerdas al presidente

Luis Bárcenas vuelve a pronunciarse a través del diario ‘El Mundo’. Este domingo se publican varios SMS que demostrarían que Bárcenas estuvo en silencio porque recibía el apoyo directo de Rajoy. Incluso después de que se supiera que el extesorero del PP tenía cuentas en Suiza.

El 23 de febrero de 2012, con la investigación del caso Gürtel en marcha Rajoy escribe a Bárcenas: "No es cierto Luis. Para qué va a hacer daño. Yo hablé con ella... Esto no es fácil, no hay que equivocarse. Tranquilidad" Tres días más tarde, el presidente sigue dándole ánimos: "Luis, nada es fácil, pero hacemos lo que podemos. Ánimo".

Rajoy estaría intentando calmar a un Bárcenas cada vez más acorralado que habría pedido a Rajoy el cambio de las dos fiscales del caso Gürtel. Bárcenas vería en Cospedal a su principal escollo para conseguir sus deseos.

Los mensajes de texto continúan. Después de que ‘El Mundo’ publicara el día 18 de enero de este año que Bácernas había pagado sueldos en B a la cúpula del PP, el extesorero exige al presidente que Cospedal salga en su defensa. 48 horas antes, la justicia suiza había certificado que Bárcenas tenía cuentas en el país alpino con 22 millones.

Bárcenas se siente abandonado por el partido. Pero expresa agradecimiento a Rajoy. "Yo después de mirar el partido para otro lado, no tengo credibilidad. Debe salir ella y pedir que ‘El Mundo’ aporte las pruebas. Conmigo puedes contar siempre y sabes que te estoy agradecido por el apoyo que personalmente siempre me has dado. Un abrazo fuerte, Luis".

Apenas dos horas y media después Rajoy responde: “Luis, lo entiendo. Sé fuerte. Mañana te llamaré. Un abrazo". Pero la llamada no llegó. Y entretanto ‘El País’ publica los papeles y a Bárcenas le quitan su despacho en Génova, el chófer y la secretaria. Aún así, Bárcenas sigue callando y niega los sobresueldos ante los medios de comunicación.

El 5 de marzo Bárcenas escribe a Rajoy. "Mariano, necesito hablar con Javier (Arenas). Os estáis equivocando". El presidente opta por llamarle al día siguiente pero el teléfono de Bárcenas está apagado y cuando da señales de vida, Rajoy ya no le atiende.

El 14 de marzo se produce la ruptura. Bárcenas tacha de vergonzoso el comportamiento de los abogados del partido que no permitieron que los enviados del extesorero verificaran el contenido de las cajas que había en el despacho que Rajoy le había autorizado.

"Mariano, vergonzoso el comportamiento esta tarde de los abogados del partido. No han permitido que las personas que he enviado verifiquen el contenido de las cajas que había en el despacho que tú me autorizaste". Unas palabras que demostrarían que el presidente autorizó despacho en la sede del PP a Bárcenas, incluso después de haber abandonado la tesorería.

La puntilla la daba Bárcenas así: "Tú sabrás a qué estáis jugando, pero quedo liberado de todo compromiso contigo y con el partido" Pero esta relación se remonta a más atrás.

En otro SMS, el 1 de septiembre de 2011, Rajoy escribe: “Muchas felicidades Rosa. Esperemos todo se confirme, Un abrazo y a Luis, otro. Mariano”. Era una felicitación. Ese día el juez Pedreira había archivado provisionalmente la causa contra Bárcenas en el caso Gürtel. La paciencia de Bárcenas se agotó después de que Alfonso Alonso lo definiera el jueves pasado como "un delicuente".

El Gobierno considera que la divulgación de varios mensajes de texto telefónicos entre Mariano Rajoy y Luis Bárcenas responde a una estrategia del extesorero del PP para desviar la atención de sus problemas con la Justicia y demuestran que no consiguió nada de lo que pedía al presidente del Gobierno.

Fuentes del Ejecutivo consultadas han interpretado de esta forma la publicación en el diario ‘El Mundo’, de la serie de mensajes con supuestos diálogos amistosos de Bárcenas o su esposa, Rosalía Iglesias, con Rajoy en diferentes fechas de los últimos años.

Las fuentes subrayan que divulgar ahora esos mensajes hace patente la existencia de una clara estrategia para que, ante sus problemas con la Justicia y las explicaciones que tiene que dar sobre los 48 millones de euros que tenía en Suiza, se hable de otros asuntos.