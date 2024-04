Era el elefante en la habitación. El asunto incómodo que parecía que nadie en la campaña electoral vasca quería abordar. Trece años después del final de ETA, las heridas del terrorismo en Euskadi no han cicatrizado del todo, pero los candidatos son conscientes de que recordarlo no reporta votos. Sin embargo, las evasivas del candidato de EH Bildu Pello Otxandiano para calificar a ETA como "terroristas", hacían saltar el debate incluso al plano nacional.

En el PSOE se han manistesfado públicamente "decepcionados" con una formación que no es capaz de condenar a ETA. Fuentes del Gobierno en conversación con laSexta insisten en que esas palabras de Otxandiano son "impresentables e indecentes en un Estado de derecho". No obstante, aseguran que el Gobierno de Sánchez no se va a replantear su política de alianzas porque son "muy consciente de los números". Así, prefieren pensar en los avances en derechos sociales logrados con esos apoyos y en los que están por llegar.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, se ha mostrando contundente. "ETA fue una banda terrorista, es evidente. Igual de evidente que es que la democracia venció a la banda terrorista". De decepción hablaba el ministro de Transportes Oscar Puente. "Es una decepción. No sé cuánto tiempo más necesitarán para dar los pasos que hacen falta, pero está claro que no han llegado al punto de madurez democrática en el que algunos creíamos que se encontraban". Unas palabras que chocan con las que él mismo expresaba hace unos meses al hablar de la formación abertzale. "Bildu, que por cierto no lo digo yo, lo decía Borja Sémper o el señor Maroto, es un partido democrático que ha cumplido con las reglas de nuestro país".

Y en el PSE creen que las palabras de Otxandiano pueden suponer un revulsivo para movilizar al votante socialista. Mientras, el PP aprovecha para cargar contra el Gobierno central y piden que rompan los acuerdos con Bildu. Hablan de electoralismo en el cambio de discurso socialista. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha disparado contra el PSOE censurando el planteamiento "farisaico" y "cínico" de los socialistas con Bildu y calificando como "indigno" que la el PSE rechace los acuerdos con la coalición abertzale mientras pacta con ellos en Navarra o Pamplona.

"El PSOE ha pactado con Bildu el Gobierno de España, el de Navarra y el de Pamplona", ha subrayado Feijóo antes de desafiar a los socialistas. "Espero que el PSOE rompa hoy las coaliciones de Gobierno en el Gobierno central, en Navarra y en Pamplona con Bildu. Les esperamos en cualquier notario para comprometerse a que no volveremos a pactar con Bildu salvo que condene los asesinatos de ETA y colabore con el esclarecimiento de los atentados", ha añadido hablando de unas "coaliciones de Gobierno" que no son tales, sino acuerdos parlamentarios. Bildu apoyó la investidura de Sánchez y voto a favor de varias leyes impulsadas por los socialistas. Y en Navarra, se abstuvieron permitiendo el gobierno de María Chivite mientras que en Pamplona fueron los socialistas los que apoyaron a Bildu para alzarse con la alcaldía.

"Otro cambio de opinión más en función de un punto arriba o abajo en las encuestas. Ya sabemos cuáles son las convicciones y los principios del PSOE", ha expresado el presidente valenciano Carlos Mazón. "Todos sabemos lamentablemente que el lunes volverán a pensar que Bildu es un partido progresista y de izquierdas", añade el portavoz del PP Borja Sémper.

.