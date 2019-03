El PSOE recurrirá al Constitucional el 'decretazo' del Gobierno

"Vamos a ir ante el Constitucional para corregir este desastre, esta chapuza legislativa. Creo que vamos a ir toda la oposición", ha afirmado Rodríguez durante su intervención en el pleno del Congreso que previsiblemente convalidará dicha normativa con el único apoyo del PP.

Su formación presentará un recurso de inconstitucionalidad para decirle al Gobierno "basta ya", según Rodríguez, quien ha asegurado que ha sido imposible evitar "este verdadero atropello y debate absurdo", a pesar de que se pidió al presidente de la Cámara Baja, Jesús Posada.

"Mi grupo votará que no a un decreto ley que no se puede debatir" y que, en su opinión, aunque fuera tramitado como proyecto de ley no se podría subsanar "la enorme chapuza legislativa de la vicepresidencia del Gobierno".