El PSOE recupera la Alcaldía de Jaén tras una moción de censura contra Agustín González (PP)

El Partido Popular ha perdido este jueves un bastión de poder importante en Andalucía. Agustín González, hasta ahora alcalde de la ciudad, ha dejado de serlo tras prosperar la moción de censura de PSOE y Jaén Merece Más (JM+) que ha devuelto la alcaldía al socialista Julio Millán (PSOE).

En las elecciones municipales de 2023, el PSOE fue la lista más votada, aunque con once concejales, mismo número que el PP. De este modo, los tres ediles de JM+ eran decisivos para el gobierno de una Corporación formada también por dos representantes de Vox. Con ello, además, el Partido Socialista se hace con la única capital de provincia en Andalucía.

El acuerdo entre PSOE y JM+ para presentar la moción de censura viene avalado desde el PSOE nacional, con la firma de la vicesecretaria general, María Jesús Montero, y, según JM+, recoge medidas varias como un fondo de inversiones para Jaén o la llegada de inversiones importantes y de proyectos tractores, así como medidas extraordinarias para la refinanciación de la deuda.

Un salón de plenos abarrotado

En una sesión que no ha llegado a una hora y con un salón de plenos abarrotado, incluidos numerosos cargos institucionales y orgánicos de PP y PSOE, Millán ha hablado de la moción de censura como "instrumento democrático para impulsar un cambio de gobierno municipal" y "tan válido y tan democrático" cuando lo impulsa el PSOE como cuando lo hacen los 'populares'.

"Porque no. No se compran alcaldías cuando es el PSOE quien promueve el pacto y es un gran acuerdo cuando lo hace el Partido Popular. No es una moción inapropiada y sin alma o inhumana cuando la presenta el PSOE y correcta y necesaria cuando la presenta el PP", ha dicho en su intervención para defender la moción no sin afear la "barbaridad de ataques y bulos" lanzados desde el PP desde el registro de la moción el 13 de diciembre.

En este sentido, ha achacado al PP la presentación de esta medida, puesto que "firmaron un pacto de 101 medidas que no han cumplido", a su juicio, "ciegos" y "encantados de conocerse" por "la soberbia que le da una mayoría absoluta en Andalucía".

Frente a ello, el socialista se ha referido a la apertura de una "una nueva etapa" gracias "a la valentía de los concejales de Jaén Merece Más". "Jaén vuelve a tener otra oportunidad y no la vamos a desaprovechar", ha asegurado.

González defiende su gestión

Por su parte, el ya exacalde, Agustín González, ha defendido la gestión de su equipo de gobierno y ha asegurado que esta moción pone fin a su mandato, pero "también al proyecto que empezó a demostrar que Jaén podía cambiar".

Jaén Merece Más, formación que nació en el seno de la plataforma de la España Vaciada, ha justificado la retirada de su apoyo al PP por los incumplimientos del llamado 'Acuerdo por Jaén'. "Lo que ocurre hoy es el fruto de la inacción de un partido, el PP, al que hace un año y medio dimos la oportunidad y la confianza para que aprovechara la mayoría absoluta que tiene en la Junta de Andalucía para dar a Jaén el trato que merece tras décadas de abandono", señaló el portavoz de JM+, Luis García Millán.

García Millán acusó al PP de querer "ahogar" a su partido y se preguntó: "¿Ha sido leal el PP dejando a Jaén como la última provincia en inversiones en los presupuestos de la Junta de 2024, y dejándonos los penúltimos en 2025?" "Si esta moción ha tenido un culpable y un responsable este ha sido el señor Moreno Bonilla (presidente de la Junta), que ha dejado a Jaén a su suerte. Lo abandonó durante los cuatro años de gobierno municipal del PSOE, postergando proyectos, pero también lo ha hecho en este mandato, por su inacción por parte de la Junta", ha indicado el portavoz socialista, Julio Millán.

Será la segunda moción de censura que se debata en el Ayuntamiento de Jaén en el periodo democrático. En 1989, el PP y el CDS se unieron para desalojar al PSOE de la Alcaldía, aunque los socialistas recuperaron el poder en las municipales de 1991.