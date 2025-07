El PSOE reacciona a la dimisión de Noelia Núñez: focalizan el problema en mentir y no en su nivel de estudios

Noelia Núñez, exdiputada del PP, ha dimitido de sus cargos tras revelarse que no completó las tres carreras que figuraban en su currículum, incluyendo una en la web del Congreso. Núñez pidió disculpas y justificó su renuncia diciendo que "pedir perdón no es suficiente". Fuentes del PSOE apuntan a laSexta que el problema no es la falta de título, sino la mentira. Óscar López, ministro de Transformación Digital, comentó que el PP está frustrado y Yolanda Díaz, líder de Sumar, señaló que "mentir no es correcto", pero también restó importancia a la necesidad de tener estudios para hacer política.

Noelia Núñez (PP) ha dimitido de todos sus cargos, tanto en el partido como en el Congreso, después de que salieran a la luz que no había terminado ninguna de las tres carreras que aparecían en su currículum, incluso uno que consta en la web del Congreso de los Diputados.

La ya exdiputada popular, en un comunicado que publicó este miércoles, pidió "disculpas" a todos aquellos que se han sentido decepcionados y ha justificado su renuncia señalando que "pedir perdón no es suficiente".

No obstante, desde las filas socialistas piden focalizar el problema sobre ella. Según han explicado fuentes del PSOE a laSexta, el problema no es si la exdiputada tiene un título universitario o no, algo por lo que aseguran que no tiene que acomplejarse, sino que la gravedad del asunto reside en que mintió.

Además, han añadido que su dimisión no ha llegado por "principios", sino por la presión de su propio partido y porque no le quedaba otra salida. Un PP que, explican, está teniendo el fin de curso "horrible" que le deseó al Gobierno.

"El PP está frustrado"

Óscar López, ministro para la Transformación Digital, también ha reaccionado a la dimisión de Noelia Núñez. En un acto celebrado en la Universidad de León, López ha aseverado que al Partido Popular "le han pillado con el carrito del helado".

Respecto a la respuesta popular, que han cuestionado la veracidad de la formación académica de algunos dirigentes socialistas, el ministro ha reiterado que ese es "un ventilador que está muy averiado". "Intentan hacer comparación con otros casos que no tienen nada que ver", ha añadido.

De hecho, el ministro ha apuntado que "el PP está frustrado" y de ahí su reacción atacando a los socialistas tras conocer la falsa formación académica de la ya exdiputada popular.

Yolanda Díaz: "Mentir no es correcto"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, también se ha hecho eco de la dimisión de Noelia Núñez tras falsear su currículum académico y ha apuntado, en una entrevista en la Cadena Ser, que "mentir no es correcto", pero restó importancia a la necesidad de contar con estudios para hacer política.

"Yo creo que mentir no es correcto, se lo digo honestamente. Este debate que está habiendo, me va a permitir que le diga que es de clase y quiero opinar sobre esto. Sobre si un diputado o diputada o una persona que se dedica al servicio público, a la política, tiene que tener una licenciatura para dedicarse a la misma. Me parece, de verdad, horrible. Lo digo honestamente. Yo creo que ha habido y hay magníficos diputados y diputadas, magníficos ministros y ministras. Y digo más: a mí me encantaría que tengamos un ministro, una ministra que sea una limpiadora, un albañil, porque me parecería que esto es un país maravilloso y debe de ser así", reflexionó la líder de Sumar.