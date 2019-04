El PSOE justifica haber rebasado su línea roja: "Sólo pactamos con el PP en materia antiterrorista"

Antonio Hernando, portavoz del PSOE en el Congreso ha dicho que el único aspecto en el que pueden pactar Partido Socialista y Partido Popular es el antiterrorista. El propio PSOE mostró su rechazo a la prisión permanente revisable, sin embargo, se incluye en el acuerdo alcanzado. Además, según explica Cristina Pardo, en la formación decían que iba a ser Antonio Hernando quien finalmente firmara en el Congreso de los Diputados y no Pedro Sánchez en la Moncloa.



El acuerdo dice textualmente que "a los delitos de terrorismo con resultado de muerte le será siempre aplicable la máxima pena privativa de libertad recogida en el Código Penal", dicha pena es la prisión permanente revisable.



De esta manera, la 'oferta' de Pedro Sánchez estaba basada en decir que acababa de firmar una cosa con la que estaba en contra pero si recibe el apoyo necesario la cambiará. Horas después, Antonio Hernando ha respondido que su partido no va a firmar más pactos, ni ninguna coalición.



Hernando ha afirmado que la decisión del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de firmar el pacto con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hace patente que "ha estado a la altura de las circunstancias y ha demostrado que tiene sentido de Estado".



El propio PSOE en Twitter dijo el 30 de enero que "JAMÁS" apoyaría la cadena perpetua porque "no está en el acuerdo" y ya hablaba de que "si se incluye en el Código Penal, con el PSOE en el Gobierno se quitará". Además, el propio día del acuerdo la formación escribió que "la prisión permanente revisable es la línea roja, no la apoyaremos nunca".