El plazo que la dirección del PSOE dio al exministro José Luis Ábalos para que deje su escaño del Congreso, debido a una investigación judicial a su exasesor Koldo García, concluye este martes a las 12.00 horas, por lo que será expulsado al Grupo Mixto si no entrega el acta en las próximas horas. A esta hora, fuentes cercanas han confirmado que el exministro de Transportes ha hablado nuevamente con Santos Cerdán y ya habría tomado una decisión.

Eso sí, no ha trasladado aún el sentido de la misma. Ábalos se encuentra preparando un comunicado para dar a conocer en los próximos minutos lo que hará. "A lo largo de la mañana hará un comunicado. He hablado con él y me ha dicho que lo hará", ha confirmado Cerdán, secretario de Organización del partido.

La ejecutiva del PSOE se reunió ayer por la mañana y su portavoz, Esther Peña, dijo en rueda de prensa sobre las 11.15 horas que Ábalos tenía un lapso de 24 horas para dimitir como diputado. "Existe una responsabilidad política" de Ábalos aunque "no está investigado, ni señalado, ni imputado, ni su nombre figura en la investigación", subrayó Peña.

Fuentes del partido añadieron que si Ábalos no dejaba el escaño sería expulsado del grupo socialista y tendrá que integrarse en el grupo mixto. Y fuentes a laSexta han concretado que las 24 horas acaban a las 11.15 horas, pero se da de margen hasta las 12.00 horas. Por la tarde, Ábalos registró en el Congreso su dimisión como presidente de la Comisión de Interior.

Por este cargo parlamentario percibía 1.598 euros mensuales adicionales, por gastos de representación. Si Ábalos decide no dejar el acta de diputado por Valencia, y el PSOE le echa de su grupo parlamentario, la opción que le queda es enrolarse en el Grupo Mixto, donde compartiría bancada con otros siete diputados: los representantes de UPN, CC y BNG que lo formaron en agosto y los cuatro de Podemos que salieron del grupo de Sumar en diciembre.