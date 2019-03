La Fiscalía investiga al marido de Cospedal por cobros sospechosos de Liberbank

De la amplia cartera de clientes de la empresa de Ignacio Lopez del Hierro, la Fiscalía ha puesto su lupa sobre el propietario. El marido de Cospedal cobra desde el año 2011 7.000 euros mensuales de Liberbank y a raíz de una denuncia de Comisiones Obreras, ahora se investiga en concepto de qué. Según la entidad, por asesoramiento. Pero al sindicato no le cuadran las fechas.



López del Hierro cobra desde 2011 pero el contrato firmado entre Bancantabria, el marido de Cospedal y Liberbank, se fecha el 1 de septiembre de 2012 y no se registra hasta el pasado 23 de abril. Y es la supuesta subrogación de un contrato anterior que exdirectivos de Bancantabria niegan que exista. "En las fechas en las que se hacen los pagos no existe el contrato", explica Alfonso Díez, exconsejero de Liberbank.



Hoy la defensa de la propia Cospedal a su marido ha sido escueta. "Tanto el señor López del Hierro como yo misma siempre hemos actuado dentro de la legalidad". En el PSOE dicen que miente.

Lo cierto es que la Fiscalía de Cantabria está detrás del caso desde el mes de agosto. Y que lejos de archivarlo, acaba de pedir continuar con las pesquisas para saber si el lío de fechas tiene una explicación, o no.