PSOE y Compromís intentan acercar posturas y Rita Barberá maniobra para acercarse a Ciudadanos

MÓNICA OLTRA NO DA POR ROTAS LAS NEGOCIACIONES

Compromís no da por rotas las negociaciones con el PSOE para conformar gobierno en la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia, y reconoce que ambas formaciones siguen hablando vía telefónica. Tras ese enfriamiento, Rita Barberá se mueve para acercarse a Ciudadanos y socialistas. La alcaldesa en funciones no aclara si se apartará, pero no parece dispuesta a ceder la Alcaldía. Quiere sentarse a hablar sin condiciones previas.