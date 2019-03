PSOE, Ciudadanos y Podemos critican la intención del PP de reformar el Constitucional

REACCIONES A LA REFORMA DE URGENCIA PROPUESTA POR EL PP

Las reacciones sobre la reforma de urgencia que quiere aprobar el PP para suspender a Artur Mas si no cumple las sentencias del Constitucional no se han hecho esperar. Desde el PSOE, Patxi López ha tachado la idea de "irresponsabilidad y una deslealtad absoluta". Albert Rivera, de Ciudadanos, ha recordado que "el PP lleva 35 años sin poder hacer cumplir la ley en Cataluña". Y Pablo Iglesias, líder de Podemos, asegura que esta no es la solución: "Creemos en la hermandad y en la fraternidad entre los diferentes territorios de España".