La reforma impulsada por PSOE y Unidas Podemos para limitar las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sigue sin contar con el apoyo del partido de la oposición en el día que ha sido presentada en el Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido una conversación con el líder del PP por teléfono para tratar de lograr algún avance, pero sin éxito, según fuentes de Moncloa.

Los socialistas acusan al Partido Popular de mantener una "posición de bloqueo", pese al "nuevo llamamiento del presidente del Gobierno a cumplir íntegramente la letra de la Constitución del 78". Sin embargo, en los últimos días, miembros del Ejecutivo, como el ministro de Justicia, la portavoz del PSOE en el Congreso o la ministra portavoz han asegurado que existe un acuerdo. "Hay un acuerdo con el PP solo pendiente de que se decida ejecutarlo", señalaba María Jesús Montero.

El PP, por su parte, ha seguido reafirmando sus líneas rojas en esta conversación: la retirada de la proposición de ley que quiere rebajar la mayoría para elegir a los vocales y que Unidas Podemos no forme parte de la negociación. Además, fuentes del PP, critican que Sánchez haya tardado "cincuenta y cinco días" en volver a contactar con Casado y aseguran que "no hay avances porque Sánchez no cumple las condiciones planeadas".

Con esta conversación, que ha durado poco menos de una hora, Sánchez pretendía desbloquear la renovación de varios de los principales órganos constitucionales que hoy lleva junto a Podemos al Congreso de los Diputados. Las mismas fuentes indican que Sánchez ha transmitido al líder de la oposición la "disposición" del Ejecutivo para "llegar a acuerdos de país con su formación".

Sánchez también le habría insistido en "la importancia de cumplir con el mandato constitucional" que supone renovar órganos como el CGPJ, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y el Consejo de Administración de RTVE, algunos de los cuales, llevan más de dos años fuera del plazo para su renovación.