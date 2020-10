Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, ha hecho un llamamiento el Partido Popular para llegar a un acuerdo que permita renovar el Consejo General del Poder Judicial después de que Pedro Sánchez anunciara que detenía su proyecto de reforma tras el no de Casado a la moción de censura de Vox.

"Hay un camino bastante allanado para la negociación y hay un convencimiento de que esa renovación debe llevarse a cabo", ha explicado el ministro en laSexta Noche, donde ha afirmado que espera que para el día de la Constitución estén renovados los órganos judiciales.

En su opinión, no hay manera de explicarle a la ciudadanía que no se ha llegado a un acuerdo para renovar dicha institución y reclama al PP que "no podemos ser constitucionalistas a tiempo parcial y no solo en aquello que me guste". "Espero que en poco tiempo tengamos buenas noticias", aclara.

Desde el PP, tras el anuncio de Sánchez de la paralización de la paralización de la reforma, consideran que todavía quedan dos condiciones: que Podemos salga de la negociación y la despolitización de la justicia.