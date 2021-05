El PSOE ya ha confirmado que su voto en la tramitación de la ley trans propuesta por la oposición, diseñada por la Federación Plataforma Trans y registrada por ERC y el Grupo Plural, será el de la abstención.

Una decisión que, con el previsible voto negativo del PP, así como el de Vox, se queda sin apoyos suficientes. Se trata de una iniciativa muy similar a la elaborada por el Ministerio de Igualdad, y que ha generado grandes brechas en el seno de Moncloa, ya que desde Unidas Podemos defienden la facilitación de la autodeterminación de género.

No obstante, una rama socialista, encabezada por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, se ha mostrado contraria al texto desde los inicios de su confección.

Este mismo lunes, la formación socialista aseguraba que "facilitaría" la tramitación de la ley en el Congreso. En este caso, no se votará el texto definitivo, sino que se abre la posibilidad de un nuevo debate en la Cámara baja sobre si aplicar o no esta nueva ley.

Unidas Podemos recuerda que el texto es "idéntico" al de 2019

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha adelantado este martes en el Congreso que su formación votará a favor del texto porque "es una reivindicación de la sociedad". En esta línea, el miembro de UP remarca que el texto que se está votando, ajeno a su formación, pero muy similar en su contenido y forma, es "idéntico" al que se votó en 2019.

"Tengo el deseo de que se debata", ha asegurado, aunque subraya que no espera "ninguna polémica", porque se trata de una ley que contaba con apoyos hace dos años. Ante esto, lanza un dardo a sus socios de Gobierno: "Quiero recordar que la autodeterminación de género figura exactamente de la misma forma que como figuraba antes", sentencia.

Por su parte, desde el PSOE sostienen que una cosa es la abstención, que se entiende como la facilitación del trámite, y otra lo que decida cada uno de los partidos. En este sentido, el texto cuenta con el beneplácito de ERC, JxCat, Más País, Compromís, la CUP y Nueva Canaria, además del de la formación de Echenique, cuya propuesta sigue paralizada en el Gobierno. No obstante, no será suficiente, a no ser que el PP cambie de postura.

Esta tarde, la ministra de Igualdad, Irene Montero, será una de las comparecientes, y defenderá la postura del Ejecutivo ante la votación. En este sentido, Unidas Podemos ha sido una de las formaciones que más ha insistido en la redacción del texto, e insta a los socialistas a reconsiderar su posición. Una posición que, tal y como ha confirmado laSexta, ya está enfocada a la abstención.