El PP propondrá eliminar de la ley la definición de aborto como "un derecho de la mujer"

LOS QUE NO APOYEN ESTA MEDIDA SERÁN SANCIONADOS

El Partido Popular no quiere ningún diputado díscolo en la votación de la reforma de la ley del aborto. Planea incluir una modificación más, una frase simple: "El aborto no es un derecho". Sin embargo esto no será suficiente para los al menos 12 parlamentarios que han anunciado que votarán en contra. Dicen que queda muy lejos de lo que prometió el Partido Popular en su programa electoral. Su portavoz advierte, si votan en conciencia serán sancionados.