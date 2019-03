La princesa Letizia blinda su marca de cara a su futuro reinado

Casa Real no quiere más problemas. Y como mujer precavida vale por dos, la princesa Letizia ya tiene registrada la marca "Reina Letizia". "No tanto porque ellos pretendan hacer un uso de la marca para distinguir productos de servicios, sino porque no quieren que nadie lo haga", explica Alfredo Garzón, abogado 'Senn Ferrero'.

Nada más nacer la infanta Leonor, Zarzuela blindó todos los posibles distintivos de los futuros Reyes: hasta siete marcas tienen registradas. Las últimas, las de las infantas Leonor y Sofía. Porque en el tema 'marcas' el que llega primero, hace uso del nombre.

Le ocurrió al portero Iker Casillas cuando fue a registrar su nombre para una marca de ropa. Casillas se llevó una desagradable sorpresa: un portugués ya lo tenía comprado. La única manera de recuperar tu distintivo es llegar a un acuerdo o ir a los tribunales.

Lo siguiente es conformarse, como le pasó a la marca de cerveza Corona. Así se llama en todo el mundo, pero en España como el nombre estaba cogido, se quedó con Coronita. Por unos 500 euros se puede comprar una marca por diez años.