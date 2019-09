Día de reacciones a la candidatura de Íñigo Errejón con Más País a las elecciones del 10 de noviembre. Entre ellas, de Pedro Sánchez. "Asistimos a una recomposición del espacio político de Podemos, a la izquierda del PSOE. Lo vemos con respeto y con algo de distancia”, ha dicho desde desde Nueva York, donde participa en la asamblea general de la ONU.

La ministra de Hacienda en funciones ha apuntado también en ese sentido este jueves al ser preguntada por el salto de Errejón a la política nacional. Cree María Jesús Montero que "es evidente" que las disputas internas generen una nueva fuerza política, ha dicho, a la izquierda del PSOE.

En la izquierda no creen que Más País les reste votos; desde el PP, criticas y ataques al candidato Íñigo Errejón.

En el Partido Popular también se han pronunciado. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha opinado que Errejón está sobrevalorado y que es "la marca blanca" del PSOE. La diputada nacional por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha escrito en Twitter "más país. Y menos comidas diarias". La popular Edurne Uriarte, también en redes, ha escrito sobre Errejón: "Esa alergia de la izquierda a España: Errejón llamó a su partido Más Madrid, pero cuando se presenta en toda España, ya no es Más Madrid, sino Más país. Al estilo de todos los nacionalismos anti-españoles".

Desde Vox, la diputada de la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, se ha referido al nombre de la candidatura: "A mí me hubiese gustado que fuese Más España. Por qué no lo ha puesto", se ha preguntado. A su juicio, porque Errejón "igual no cree en España".

Casi a la misma hora que Errejón, el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, se encontraba presentando un libro, y aunque no quiso pronunciarse explícitamente sobre el movimiento del que fuera su número dos, en su discurso sí hizo referencias sin alusiones. Ha afirmado que si la ciudadanía no vota "opciones de poder", se activan mecanismos para que "voten bien" como que aparezcan "candidatos moderados", en referencia a Errejón.

Un sondeo de ABC le da a Errejón nueve escaños, casi los mismos que perdería Unidos Podemos.

Una encuesta de ABC este jueves, la primera que se publica después de que Errejón confirmara su candidatura a las elecciones generales, pronostica que su partido irrumpiría con el 5,2% de los votos y nueve escaños en el Parlamento. El PSOE perdería dos escaños y Unidas Podemos, ocho, casi los mismos que ganaría Errejón.

Un partido "pragmático"

Íñigo Errejón se ha proclamado candidato en una asamblea de Mas Madrid el miércoles por la tarde, donde ya nada más llega fue recibido a gritos de "¡presidente, presidente!" y "¡más país, más país!". Según lo aprobado previamente por la asamblea, su candidatura tendrá una presencia "mayoritariamente femenina".

Durante su declaración de presentación, Errejón ha querido destacar que en las pasadas elecciones, los ciudadanos hicieron su trabajo con su voto para que ganara el progresismo, pero que el "error" en las negociaciones les "obliga" a presentarse. "Si queremos un resultado diferente, hay que votar diferente", pide el nuevo candidato.

El líder de Más Madrid avisó a los asistentes que durante la campaña habrá un clima de "reproches e insultos", pero que su partido llega "no para ser parte del ruido, sino de la solución" y garantizar que haya "un acuerdo progresista". Uno de los mensajes que más repitió fue el de acabar con la abstención para que la izquierda logre formar un gobierno. "Es fundamental romper la abstención y que no se quede en casa ni un voto progresista", declaraba ante un abarrotado salón de actos.

En busca de acuerdos

Errejón quiso dejar claro que se presentará "exclusivamente" donde "vaya a ser de ayuda al bloque progresista", con el fin de "enfrentar la abstención y hacer más grande, más sólido, más pragmático y más responsable el bloque progresista en España".

Durante la comparecencia, mandó mensajes para Compromís, que ya ha confirmado que apoyará su candidatura, y para la Chunta Aragonesista, que sigue decidiendo si irá con Unidas Podemos o con la nueva formación del portavoz de Más Madrid.

También tuvo palabras para Equo, pese a que su diputado Juantxo López de Uralde ha dejado claro que prefiere continuar con la formación morada, aunque algunos dirigentes de la formación ecologista, como la concejala madrileña Inés Sabanés, ya forman parte de Más Madrid. Las bases del partido serán las que decidan con quién concurrir el 10N.

El equipo de Errejón pretende, con estas alianzas, lograr un número suficiente de diputados que les permitan tener grupo propio en el Congreso.