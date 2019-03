El presidente de Mercadona niega haber hecho donaciones al Partido Popular

En su declaración como testigo ante el juez del caso Bárcenas, Pablo Ruz, Roig solo ha admitido haber hecho donaciones "legales" a fundaciones como FAES (Fundación de Análisis y Estudios Sociales), presidida por el expresidente del Gobierno José María Aznar, y a la que pagó en 2005 y 2012 unos 50.000 euros cada vez, así como a la vinculada a la exvicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega, Mujeres por África, a la que donó una cantidad similar.

Durante los veinte minutos que ha durado su declaración, ha asegurado que nunca le han presentado a los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, que con quien trataba del PP era Rajoy, tanto cuando era presidente del partido y luego del Gobierno, y que ha ido entre dos y cuatro veces a la sede del PP de la calle Génova para aconsejarle sobre temas económicos, han informado fuentes presentes en la comparecencia.

En ningún caso, ha afirmado, esas visitas a la sede del PP se produjeron en las fechas en que aparecen las anotaciones de los papeles de Bárcenas, ambas con la entrada de "Mercadona" y con fecha de 15 de marzo de 2004 por 90.000 euros y 27 de febrero de 2008 por 150.000.

En cuanto a por qué ese dinero constaba en las anotaciones del extesorero, Roig ha dicho que lo desconoce y al ser preguntado por el juez porque no se ha querellado cuando esas supuestas donaciones salieron a la luz pública, ha explicado que la política de Mercadona es no entrar en esos debates para no dar que hablar en los medios de comunicación.

Respecto a las reuniones con Rajoy, ha matizado también que eran similares a las que ha mantenido con otros políticos del país, así como de gobiernos regionales o locales, y en este sentido, dado que el origen de su negocio está en la Comunidad Valenciana, ha indicado que ha tratado mucho con los responsables de la Generalitat, primero con Francisco Camps y ahora con Alberto Fabra.

La acusación que ejerce IU considera que los pagos que constan en los papeles de Bárcenas están relacionados con ciertos problemas urbanísticos con los que se encontró un proveedor de Mercadona para la construcción de una fábrica de galletas en Paterna (Valencia), que en el transcurso de las obras encontró un yacimiento romano. A este respecto, Roig ha manifestado, según las fuentes, que recordaba que hubo "un lío" con esa fábrica, pero que luego se arregló.

Según el abogado de IU, en 2004, la fecha del primer pago, el alcalde de Paterna, del PP, le dio la licencia para la construcción de la fábrica, y en 2007, poco antes del segundo pago, el ayuntamiento le otorgó más eficabilidad y logró acabar la obra. La citación de Roig se ha producido en el marco de la investigación abierta por Ruz para determinar si hubo un delito fiscal en la compra de la sede del PP de La Rioja en 2008.

El miércoles han sido llamados a declarar también sobre este asunto otros tres empresarios presuntos donantes del PP que aparecen en los papeles de Bárcenas, así como los apoderados del partido en la sede de La Rioja en 2008 Carlos Cuevas Villoslada y Ana Elvira Martínez Martínez, y a esta última también como gerente regional durante esa época.

En los papeles de la supuesta contabilidad B del PP se refleja una entrada de dinero del 26 de mayo de 2008 de 200.000 euros con el concepto "Entrega de La Rioja", presumiblemente para la compra de la nueva sede.

Para Ruz, y a la luz de un informe de la IGAE (Intervención General de la Administración del Estado, se refleja la "congruencia" entre ese apunte de 200.000 euros con lo declarado por Bárcenas el pasado 17 de julio, cuando explicó que tal anotación era "un donativo o aportación recibida de La Rioja en la contabilidad de la sede Nacional".