Nuevo episodio de violencia verbal en las Cortes de Castilla y León. El presidente de las Cortes, Carlos Pollán, de Vox, ha retirado la palabra al procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, al que ha invitado además a abandonar el estrado desde el que intervenía, tras reprochar la "ideología fascista" que, a su juicio, defiende el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, de Vox.

Antes, Gallardo se había reafirmado en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es el "jefe de una banda", acusándole además de haber "vendido la Patria a cualquier precio superando cualquier límite moral y cualquier barrera que se haya conocido en Democracia" con el "silencio cómplice" del PSOE tras pactos con "Bildu, filoterroristas, herederos de ETA". Unas palabras que el presidente de las Cortes no han supuesto ningún problema. Es más, PP y PSOE han impedido finalmente la reprobación que pedía el PSOE.

"Usted encarna lo peor de la política", ha reprochado Fernández (a Gallardo) al inicio de su intervención en el debate de una PNL del Grupo Socialista que ha pedido la reprobación del vicepresidente por sus afirmaciones en el pleno del pasado 25 de octubre cuando se refirió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como "el líder de una banda criminal", en lo que el político de la formación morada considera un ejemplo de la "ideología fascista que perpetra a diario", tras lo que ha sido llamado al orden por el jefe del Legislativo.

Fernández ha abandonado el estrado exclamando en voz alta: "Esto es una vergüenza, es lo que pasa en esta Cámara, vergüenza, vergüenza, "¿A ver si no hay ideología aquí ahora?, ha concluido. Después, Fernández ha intentado tomar la palabra por alusiones tras la intervención del aludido, García-Gallardo, que ha sido el encargado de defender la posición del Grupo Parlamentario Vox en la PNL sobre su reprobación, pero el presidente de las Cortes se lo ha negado le ha recordado que le había llamado al orden hasta en tres ocasiones. "Le he llamado al orden tres veces, no tiene la palabra", ha zanjado Pollán.

En este punto, el portavoz del Grupo Mixto, el procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, ha tomado la palabra desde su escaño para criticar el comportamiento "vergonzoso" del presidente de las Cortes con un llamamiento a la necesidad de que se cumpla el Reglamento de forma "objetiva y neutral".

No es la primera vez que Pollán se muestra contrario a que se califique a Vox de fascistas. Este martes decidía retirar del Diario de Sesiones el término "fascista" con el que la procuradora socialista Alicia Palomo Sebastián se había referido al consejero de Industria, Comercio y Empleo de la Junta, Mariano Veganzones, de Vox.