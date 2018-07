La pregunta del PSOE a su militancia: "¿Respaldas estos acuerdos para conformar un gobierno progresista y reformista?"

Los 195.000 militantes socialistas están llamados a consulta este sábado y tendrán contestar una ambigua pregunta: "¿Respaldas estos acuerdos para conformar un Gobierno reformista y progresista?".

Se trata de una pregunta que se basa en el acuerdo firmado con Albert Rivera, cuyo nombre o el de su partido no aparecen en la consulta. "El quién ya sabemos que es Ciudadanos, pero es que no queremos cerrar ese quién. Ahora se pregunta por lo que se puede preguntar, que es el ‘qué’ y seguiremos trabajando en ampliar el quién", explica Carme Chacón, secretaria de relaciones internacionales del PSOE.

Se trata de un acuerdo que está abierto a cambios para poder incluir a más fuerzas políticas. "Esperamos sumar mucha más gente y eso puede ampliar el acuerdo", explica Chacón.

La pregunta ha generado polémica en el interior del partido y algunas voces internas han mostrado su contrariedad con la pregunta. José Antonio Pérez Tapias, rival de Pedro Sánchez, junto a Eduardo Madina, en las primarias a secretario general reaccionaba en Twitter. "La pregunta formulada a la militancia socialista sobre lo que se esperaba sobre política de pactos es un insulto a la inteligencia", ha dicho en la red social.

Desde Ciudadanos prefieren no valorarlo. "No lo voy a juzgar, preguntan por un acuerdo público. Nosotros no lo vamos a hacer", ha dicho José Luís Girauta, portavoz de Ciudadanos en el Congreso.



Polémicas al margen, esta consulta no será vinculante por lo que será el Comite Federal quien dará el visto bueno a las posibles alianzas de Gobierno.