¿Qué medidas contempla el pacto de los '150 compromisos para mejorar España' de PP y Ciudadanos?

Estas medidas se suman a otras que forman parte del paquete del capítulo de la sociedad del bienestar y el conocimiento, entre las que también está el impulso de reformas legales para la custodia compartida de los hijos en caso de separación, la dación en pago de la vivienda habitual o una Ley contra la Violencia Intrafamiliar.

COMPLEMENTO SALARIAL

El complemento salarial garantizado era una de las medidas estrella del programa social que llevaba Ciudadanos en su programa electoral y finalmente ha logrado la aceptación por parte del PP. Tendrá un coste de 7.600 millones en cuatro años, según la memoria económica del pacto y se aplicará como un impuesto negativo en el IRPF para mejorar los ingresos de los trabajadores teniendo en cuenta su jornada laboral, su renta, sus condiciones y su patrimonio familiar.

PLAN CONTRA LA POBREZA INFANTIL

A esta medida se suma la elaboración de un Plan contra la Pobreza Infantil, la dación en pago de la vivienda habitual con posibilidad de seguir habitándola durante dos años de forma gratuita y la congelación de la parte de la factura eléctrica que depende del Gobierno, así como reforzar que tengan acceso al bono social garantizado todos los consumidores en situación de vulnerabilidad. Junto a ello, se ha incluido el compromiso de recuperar el gasto en Sanidad, Educación y Dependencia y situarlo en los niveles de antes de 2012 en el caso de la Dependencia y de antes de la crisis, en el caso de la Sanidad.

UNIVERSALIDAD DEL SISTEMA DE SALUD

En este último capítulo, el de la Sanidad, ambos partidos han acordado garantizar la "universalidad" del sistema sanitario y que tenga una misma cartera básica de servicios para "todos los ciudadanos", en lugar de matizar si tienen o no la condición de residentes, con lo que estarían incluyendo también a todas las personas sin permiso de residencia.

También han incluido un "fondo sanitario" para asegurar la movilidad geográfica de los pacientes dentro del territorio nacional y que sirva para financiar a los Centros, Servicios y Unidades de Referencia, así como los medicamentos huérfanos; así como una "tarjeta sanitaria única y la historia clínica digital" para que cualquier ciudadano pueda ser atendido en cualquier punto de España.

LEY DE MUERTE DIGNA SIN EUTANASIA

Los negociadores han incluido una Ley que permita la muerte digna a las personas en el final de su vida. Pero acota está a los cuidados paliativos que eviten el sufrimiento porque dice explícitamente que no se abordará en esta norma la "eutanasia activa" o la "sedación final inadecuada".

PACTO NACIONAL POR LA EDUCACIÓN

En materia de Educación, el acuerdo incluye el impulso de un Pacto Nacional que cuente con el consenso de las fuerzas políticas, la comunidad educativa y de los colectivos sociales. Para ello se constituirá una subcomisión parlamentaria en el Congreso de los Diputados, que permita un acuerdo consensuado en el plazo de seis meses.

CONGELA LA LOMCE EN LO QUE NO HA ENTRADO EN VIGOR

Pero hasta que se logre el Pacto, PP y Ciudadanos han acordado "congelar" el calendario de implementación de la LOMCE en todos aquellos aspectos en los que no hubiese entrado en vigor. Sin embargo, el documento, que llega en el último año de implantación de la LOMCE, no concreta el futuro de las medidas que han sido ya reguladas para entrar en vigor durante el curso que empieza este mes de septiembre aunque, por ello, aún no están implementadas, como la llegada de la Ley a los cursos pares de la ESO y a segundo de Bachillerato.

BECAS SALARIO, BECAS DE EXCELENCIA Y MIR DOCENTE

Se comprometen a que la incorporación a la docencia se haga mediante el "MIR docente"; que la formación profesional dual llegue a 100.000 alumnos en los próximos años; que se continúe respaldando el sistema de conciertos educativos con los centros; que las universidades tenga la posibildad de recibir financiación adicional vinculada a sus programas de investigación; o que haya becas-salario y "becas de excelencia".

IVA CULTURAL AL TIPO REDUCIDO

En el plano cultural, PP y Ciudadanos han acordado establecer el tipo reducido del IVA, que es del 10%, a los espectáculos culturales en directo que ahora están grabados con el 21%.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Junto a estas medidas se ha acordado la aprobación de una Ley de Protección Integral frente a la violencia intrafamiliar con un presupuesto suficiente que merita prevenir y detectar este tipo de situaciones y un plan nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género. Esto último incluye un aumento de recursos para los juzgados de violencia de género y una garantía habitacional para las víctimas no supeditada a la existencia de una denuncia previa.

CUSTODIA COMPARTIDA COMO LA "MÁS DESEABLE"

En el capítulo de las familias incluyen el acuerdo reformar el Código Civil para impulsar la custodia compartida de los hijos en casos de separación o divorcio como "la más deseable". Además, se desarrollará una Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social y un Pacto Nacional por la Conciliación Laboral y la Racionalización de los Horarios.