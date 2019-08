Pablo Casado que la izquierda no sabe negociar y le reclama a Pedro Sánchez que explique su desacuerdo con Podemos: "Si fuera un votante de izquierdas no entendería que lo que ha pasado en La Rioja o en Navarra con los de Bildu no es válido a nivel nacional".

Dice que el PP estaría preparado para afrontar una nueva cita electoral que considera una irresponsabilidad: "Que nos ahorre esta precampaña electoral financiada con todos nuestros impuestos. Si Pedro Sánchez quiere ir a las urnas ya hemos dicho que no tenemos nada que perder", defiende Casado.

Pero para los socialistas la única irresponsabilidad es la de no facilitar el gobierno con su abstención: "A lo único que se están dedicando es a utilizar a los ciudadanos como rehenes para intentar hacer oposición al gobierno, para evitar que haya un gobierno que votaron los españoles" defiende Luis Tudanca, secretario general del PSOE en Castilla y León.

El ambiente tenso entre Unidas Podemos y el PSOE se evidenció el pasado jueves en el pleno, pero la presidenta socialista aún tendía puentes: "Conseguir un acercamiento. Sobre la desconfianza se trabaja cuando hay voluntad de aproximación", defendía Cristina Narbona.

El martes PSOE presentarán a los grupos políticos 300 medidas programáticas. Desde Ciudadanos dispuestos a pactos puntuales: "En algunas de esas medidas, en aquello que sean pactos de Estado importantes para España por supuesto que van a contar con nuestro apoyo", aseguraba Villacís.

A todo esto se suma que el president del Parlament de Cataluña lanza de la idea de la concentración de partidos soberanistas como respuesta a la próxima sentencia del juicio del procés.