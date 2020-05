Los test rápidos de detección del coronavirus están llegando a las Comunidades Autónomas, pero una vez allí apenas se utilizan. Según los últimos datos del Gobierno, a 24 de abril se habían repartido ya 2.800.000 test rápidos, pero a fecha del pasado pasado domingo tan solo se habían utilizado unos 581.300.

En Andalucía, por ejemplo, ya tienen más de 700.000 test, entre los suyos y los recibidos del Gobierno, de los que apenas han usado unos 120.000. En Murcia, por su parte, hoy tienen 72.329 test y han hecho 10.241.

Desde las primeras semanas, la oposición aseguraba que si no se hacían test rápidos era porque no se entregaba material a las comunidades. "Cuando las cosas salen difíciles o hay malos datos, es que la culpa es de las Comunidades Autónomas, oiga no, usted tiene el máximo poder y la máxima responsabilidad y tiene que asegurarse de que lleguen los test, ¿dónde están los test?", demandaba, en este sentido, la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo.

Si la persona infectada no tiene suficiente cantidad de anticuerpos, el test rápido pueda dar un falso negativo

Sin embargo, el motivo por el que no los utilizan desde las autonomías es que los test PCR resultan más precisos que los rápidos. "En el caso de los test rápidos, si la persona no tiene una cantidad suficiente de esos anticuerpos, la prueba no daría positivo", explica la doctora Patricia Guillem, catedrática de Epidemiología.

Así, los test rápidos se están usando más en residencias y en las ayudas en domicilio. Si da positivo, después se confirma con una prueba PCR en el laboratorio. Las comunidades ya lo sabían. "Funcionan, pero no distinguen que el paciente que da positivo está pasando la enfermedad en estos momentos y es contagioso o la ha pasado ya", indicaba en este sentido Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, el pasado 12 de abril.

Por su parte, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, explicaba el pasado 8 de abril que "estos test facilitan una aproximación al diagnóstico, pero han de ser completados con los tradicionales test de PCR".

El PP ha anunciado esta semana que preguntará al Gobierno por el número de test realizados al Gobierno. Desde el PSOE, el portavoz en el Senado, Ander Gil, contestaba este martes afirmando que "la Comunidad de Madrid ha recibido del Gobierno de España 579.000 kits de diagnóstico rápido y en cambio ha reconocido que solamente ha utilizado 34.716".

Durante las próximas semanas, el Gobierno espera terminar de repartir el resto de test comprados hasta llegar a los cinco millones.