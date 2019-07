¿Fue una broma de un dirigente socialista? ¿O un consejo real a Pablo Iglesias para lograr un acuerdo de Gobierno 'in extremis' que el propio PSOE malinterpretó y criticó? El líder de Unidas Podemos aprovechó su discurso en el Congreso de los Diputados, previo a la segunda votación de investidura, para lanzar una última oferta a Pedro Sánchez.

"Después de escuchar su discurso, he recibido el mensaje de alguien muy relevante de su partido, de una persona con mucha autoridad moral en el Partido Socialista. Me ha dicho: 'He escuchado el discurso de Pedro Sánchez. Pídele que os ceda las competencias en políticas activas de empleo'. Renunciamos al Ministerio de Trabajo si ustedes nos ceden las competencias para dirigir las políticas activas de empleo en este país".

A la propuesta del líder de la formación morada respondía, con cierto desconcierto, la actual ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio. Parecía no entender muy bien a qué se refería Iglesias con su última exigencia. Iglesias, por su parte, insistía: "Le hemos hecho una nueva propuesta, aún estamos a tiempo de salvar esta sesión de investidura y tener un Gobierno de coalición".

¿Por qué Valerio reaccionó con gestos de dudas y sorpresa en su escaño tras las palabras de Iglesias? No es de extrañar su actitud: el Gobierno del Estado no tiene competencias sobre esta área, cuyas funciones se centran en la promoción del empleo entre parados a través de la inserción y orientación laboral, la puesta en marcha de cursos de formación y la gestión de bonificaciones y deducciones con las empresas de cara a la contratación.

Al menos, así ha funcionado hasta ahora, y así lo ha explicado, al término de las declaraciones de Iglesias, el profesor y politólogo Pablo Simón en el programa Al Rojo Vivo: "Las políticas activas de empleo están transferidas a las Comunidades Autónomas. No sé si ha sido alguna broma de un dirigente del PSOE, que ha intentado mostrar que [en Unidas Podemos] no conocen exactamente las competencias que tiene cada Gobierno. No sé si se ha hecho con maldad o no, pero el requiebro me ha sorprendido".

Al argumento del politólogo ha respondido la periodista Angélica Rubio matizando la petición de Iglesias: "Sí es cierto que, desde el Gobierno central, una de las cuestiones que se barajaban en estas negociaciones era establecer unas políticas de empleo a nivel estatal con fondos adicionales contra la precariedad laboral". ¿Se refería entonces Iglesias a esta competencia cuando anunció su última oferta al Gobierno?

En cualquier caso, desde el Ejecutivo han respondido con sorna a dicha petición. Adriana Lastra, portavoz del PSOE y última diputada en intervenir antes de la votación que dio pie al fracaso de la investidura de Sánchez, afeó a Iglesias no conocer el funcionamiento de la cartera de Trabajo: "¿Quiere usted dirigir el Ministerio sin conocer las competencias de dicho ministerio? Quiere conducir un coche sin saber siquiera dónde está el volante, ese es el problema".