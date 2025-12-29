La Policía destapa una red de narcotúneles de marihuana bajo los edificios de un barrio de Murcia

Los detalles La Policía Nacional ha detenido a 14 personas y se ha incautado de más de 5.000 plantas de marihuana en una operación contra un clan del Polígono de la Paz, que cultivaba y distribuía droga desde viviendas y galerías subterráneas excavadas bajo los edificios.

En el barrio del Polígono de La Paz, en Murcia, se descubrió una red subterránea para el cultivo y distribución de drogas, según una investigación de La Verdad. La Policía Nacional desmanteló un entramado de narcotúneles y galerías ocultas bajo edificios, transformados en invernaderos para marihuana. Se detuvieron a quince personas y se incautaron 5.000 plantas y material de cultivo. Los investigados perforaban suelos para acceder a estas cavidades, conectadas por pasadizos. La presión vecinal y la colaboración de compañías eléctricas fueron clave para desmantelar la organización, liderada por dos hermanos. A pesar de las pruebas, los detenidos quedaron en libertad con cargos.

Durante años, bajo los edificios del barrio del Polígono de La Paz, en Murcia, se desarrolló una compleja red subterránea destinada al cultivo y la distribución de drogas. Así lo ha desvelado una investigación adelantada por 'La Verdad', que destapa la existencia de narcotúneles, galerías y estancias ocultas excavadas bajo los inmuebles para albergar plantaciones clandestinas de marihuana.

La operación, llevada a cabo por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional, permitió sacar a la luz un entramado oculto en los bajos y cámaras de aire de varios bloques residenciales. Estos espacios, fundamentales para la ventilación y estabilidad de los edificios, habían sido transformados en auténticos invernaderos subterráneos, equipados con sistemas de iluminación, extracción de aire y cableado ilegal.

El dispositivo policial se saldó con la detención de quince personas y la incautación de alrededor de 5.000 plantas de marihuana en distintas fases de crecimiento, además de cogollos ya preparados para su venta y abundante material para el cultivo intensivo. La investigación también confirmó un fraude continuado en el suministro eléctrico, con enganches ilegales que provocaban constantes apagones y elevaban el riesgo de incendio en la zona.

Según consta en las diligencias tramitadas por el Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, los investigados perforaban suelos de viviendas y locales para habilitar accesos a estas cavidades subterráneas. Escaleras improvisadas y pasadizos conectaban los pisos con galerías excavadas bajo los cimientos, convertidas en búnkeres perfectamente acondicionados para la producción de droga.

Denuncias anónimas

El núcleo principal de la actividad se concentraba en varios inmuebles de la calle Río Tajo, donde los agentes localizaron tanto puntos de venta al menudeo como plantaciones 'indoor'. El trasiego constante de compradores a cualquier hora del día, el intenso olor a marihuana en los rellanos y la creciente sensación de inseguridad llevaron a numerosos vecinos a presentar denuncias, muchas de ellas anónimas por miedo a represalias. "¿Hasta cuándo esta situación? Se ruega confidencialidad. Hay miedo", recogía una de ellas.

Uno de esos escritos, fechado en mayo de 2024, fue clave para activar una investigación de gran calado sobre el tráfico y la producción de drogas en este barrio de la capital murciana. Meses después, el 18 de diciembre, esas alertas ciudadanas desembocaron en una macrorredada que permitió desmantelar una organización presuntamente liderada por dos hermanos pertenecientes a un clan familiar, dedicada tanto al cultivo intensivo de marihuana como a su distribución directa.

La presión vecinal, junto con la vigilancia policial y la colaboración de las compañías eléctricas, resultó determinante para reconstruir el funcionamiento del grupo y localizar las plantaciones ocultas bajo tierra. El atestado refleja además un historial continuado de intervenciones policiales en la zona por tráfico de marihuana, hachís, cocaína e incluso heroína, siempre en las inmediaciones de los mismos portales, lo que permitió a los investigadores trazar los movimientos diarios de compradores y distribuidores.

A pesar de la magnitud del operativo y del volumen de pruebas recopiladas, todos los detenidos quedaron en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial. El abogado Jorge Novella, defensor de cuatro de los investigados, consiguió que se acordara su puesta en libertad mientras la causa continúa su curso en los tribunales.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.