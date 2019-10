Una reciente exposición recoge las obras de Joan Bienzobas: cuadros y esculturas que se pueden ver en el centro municipal de Galdácano, en Vizcaya.

La Audiencia Nacional no ve razones para cerrar la muestra. Dice el juez Alejandro Abascal que al no haberla organizado una asociación ilegal, no hay enaltecimiento del terrorismo.

Algunas víctimas, sin embargo, ya han anunciado que recurrirán. Es el caso de Consuelo Ordoñez, presidenta Colectivo de Víctimas del Terrorismo: "Nos tienen que escuchar. ¿Imaginamos a los terroristas del Bataclán organizando muestras en Francia?".

Al Gobierno vasco tampoco le ha gustado la exposición y pide al ayuntamiento que sea sensible con las víctimas. "No se trata de una actividad que esté prohibida por la ley, pero es un imperativo ético y humano, vinculado con la sensibilidad que demandan las víctimas del terrorismo", ha puntualizado el portavoz del Gobierno vasco Josu Erkoreka.

Entre esas víctimas, el hijo de Francisco Tomás y Valiente, asesinado por Bienzobas hace 23 años. Insiste en que esta muestra tiene un claro sentido político: "Nosotros lo hemos calificado de despreciable, es muy indigno".

Dice que así ni se cerrarán heridas, ni se reconstruirá la convivencia.