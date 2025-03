Podemos vuelve a ningunear las acusaciones contra Monedero: "Están fabricando unos guiones maravillosos de cine"

"Todas las del grupo ya sabíamos que, cuando le veíamos a aparecer, iba a ser una noche horrorosa". Así de claro expresó su testimonio una mujer este domingo en el programa de laSexta La Roca. Hablaba sobre Juan Carlos Monedero, sumando su testimonio al de tantas mujeres que dicen haber presenciado o vivido los comportamientos abusivos del fundador de Podemos.

Esta mujer define al fundador de Podemos como un "acosador, baboso y asqueroso". Pero para el partido, estas claras palabras, que no solo reflejan la vivencia de ella, sino que lo extendía al sentir de más mujeres, no parecen ser válidas. En Podemos han intentado restar credibilidad a muchas de las noticias y testimonios que se están publicando, e incluso llegan a ridiculizarlas. "Seguro que también en las próximas semanas sale alguien que es prima de un hermano de un amigo del círculo de Podemos Alpedrete que va a decir cualquier bulo de que hace siete años pasó alguna cosa", ha dicho este lunes Pablo Fernández, secretario de Organización y Portavoz de la formación.

En su crítica, Fernández ha proseguido con menospreciar las piezas que hablan del testimonio contra Monedero y lo llega a llamar "guion de ciencia ficción": "Están fabricando unos guiones maravillosos de cine que pueden concurrir a los premios Goya, a los Bafta, a los Oscar".

"Procurábamos no estar cerca"

Pero denuncias como esta, en el programa La Roca, dejan claro que el comportamiento de Monedero es simplemente indefendible: "Un acosador de libro, un baboso de libro, que lo sabe todo el mundo y que por lo menos lleva 30 años haciéndolo", dijo la mujer. Una persona que asegura que todas sentían lo mismo con su presencia, tanto que tenían hasta un código de actuación: "Teníamos códigos para que cuando nos sintiéramos demasiado acosadas nos vinieran a rescatar".

Porque sabían que cuando Monedero llegaba, la fiesta había terminado: "Procurábamos que, cuando se bebiera dos copas, no estuviéramos cerca", dijo. "El baboso que te habla de cerca, te acorrala en una esquina para que no te puedas mover, no seas estrecha, que era la frase de aquel momento".

"No sé si he sido claro o tengo que ser más elocuente pero vamos, que ciencia ficción", ha sentenciado Fernández.

No es la primera vez que él, o que otros importantes cargos de Podemos echan balones fuera al respecto de este caso. También es común que señalen a los medios de comunicación. Fernández ya dijo en días pasados que ya han dado suficientes explicaciones sobre el caso Monedero y ha criticado que buena parte de los medios de comunicación ya no buscan informar sino "atacar" a la formación.

Sin embargo, en otras instancias Personas que ocupaban puestos de relevancia en la dirección de Podemos en sus inicios describen que los comportamientos de Monedera estaban "normalizados" y que se vivían en todas las esferas del partido y en la facultad.