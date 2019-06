Podemos responde al PSOE que el acuerdo pasa por un Gobierno conjunto

Unidas Podemos no quiere medias tintas. No se plantean otra cosa que no sea un Gobierno conjunto. Fuentes del partido responden así a la propuesta del PSOE de Gobierno de cooperación. Según fuentes del Gobierno y del partido a laSexta, habría una "cooperación institucional" que incluye a representantes de Unidas Podemos en puestos de la administración pero sin tener presencia en el Consejo de Ministros; es decir, cargos intermedios.

Desde la formación morada aseguran a laSexta que "no es cierto" que el PSOE les haya concretado un plan detallado para conformar un gobierno estable. Creen, además que hay "urgencia" para formar ese gobierno y que se pongan medidas sociales en marcha, "que no pueden esperar".

Se mantienen optimistas. No creen que Sánchez vaya a ir a la investidura sin cerrar el acuerdo y creen que "es consciente de que el acuerdo pasa por un Gobierno conjunto". En Podemos aseguran que hay voces que empiezan a pensar que Pedro Sánchez se lo está tomando con demasiada calma.

Sánchez e Iglesias, dicen a laSexta, se van a volver a ver en cualquier momento, "seguramente varias veces más", porque toda la negociación la llevan ellos en persona: "No hay equipos negociadores".